Come recuperare foto cancellate da iPhone

Cancellare una foto dal proprio iPhone non è un’operazione irreversibile: in alcuni casi, infatti, è possibile recuperare foto cancellate da iPhone e “riportarle” all’interno della memoria del proprio smartphone.

Per gli utenti, in base ai casi, ci sono alcuni sistemi per recuperare una foto cancellata dal proprio iPhone. Lo smartphone ha un suo “cestino” dove vengono custodite le foto eliminate per un certo periodo di tempo. In più, Apple mette a disposizione il backup su iCloud dell’iPhone che può essere ripristino per provare a recuperare la foto cancellata.

Ecco, quindi, come recuperare una foto cancellata da iPhone.

Recuperare foto dal cestino di iPhone

Una foto eliminata dall’iPhone non viene cancellata subito in modo definitivo. Lo smartphone “conserva” l’immagine nel cestino per 30 giorni. Scaduto questo periodo, il sistema provvederà all’eliminazione definitiva. C’è, quindi, circa un mese di tempo per rimediare all’errore.

Per recuperare una foto cancellata dall’iPhone è, quindi, possibile accedere all’app Foto e poi andare in Album. A questo punto, è necessario scorrere la nuova pagina fino alla fine dove è posizionata l’opzione Eliminati di recente. Si tratta del “cestino” in cui l’iPhone conserva le foto cancellate per 30 giorni.

Basta evidenziare la foto da ripristinare e poi selezionare l’opzione Recupera. In questo modo, la foto viene trasferita nuovamente nel rullino dell’app Foto e potrà essere salvata su iCloud o su qualsiasi altro servizio di cloud storage. Scegliendo Elimina, per tutte le foto presenti, è possibile cancellare tutte le foto dall’iPhone in modo definitivo, liberando spazio.

Attivando il backup delle immagini su di un altro servizio di storage (Google Foto, OneDrive, Amazon Photos e altri ancora) potrebbe essere possibile recuperare la foto cancellata da iPhone tramite questo servizio. In questo caso, è consigliabile accedere all’app del servizio cloud per controllare la presenza dell’immagine cancellate dall’iPhone.

Recuperare le foto dal backup iCloud

C’è un altro modo per recuperare foto cancellate su iPhone: affidarsi ad iCloud. Via browser web, un sistema utile anche per accedere a iCloud da Android, è possibile accedere a icloud.com con il proprio ID Apple. Qui è disponibile una sezione Foto in cui vengono archiviate le foto scattate dai propri dispositivi Apple (nel caso in cui sia stata attivata la sincronizzazione di Foto tramite le Impostazioni del dispositivo).

In alternativa, è possibile provare a ripristinare il backup di iCloud nella speranza che la foto cancellata sia ancora presente all’interno dell’ultimo backup del proprio dispositivo. Per eseguire questa procedura è sufficiente accedere alle Impostazioni dell’iPhone e poi premere sul proprio nome posto nella parte alta della schermata.

A questo punto bisogna andare in iCloud > Backup iCloud. Qui possibile verificare quando è stato eseguito l’ultimo backup in modo da poter valutare se l’immagine è stata cancellata prima o dopo. Per ripristinare il backup dell’iPhone da iCloud è sufficiente accedere alle Impostazioni dello smartphone e poi scegliere Trasferisci o inizializza iPhone > Inizializza contenuto e impostazioni.

Questa procedura consente di ripristinare lo smartphone, andando a installare nuovamente il sistema operativo e tutte le applicazioni e i dati, partendo dal backup di iCloud. In fase di inizializzazione dello smartphone bisognerà scegliere l’opzione Ripristina da backup iCloud. Per completare l’operazione è, naturalmente, necessario accedere con il proprio ID Apple.