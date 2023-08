Come cancellare tutte le foto dall'iPhone

Fonte foto: Framesira / Shutterstock.com

Cancellare tutte le foto dalla memoria del proprio iPhone consente di liberare prezioso spazio di archiviazione per installare app e giochi, salvare documenti oltre che altre foto o video. Gli iPhone, infatti, non hanno la possibilità di espandere la memoria tramite microSD.

Di conseguenza, è fondamentale tenere sempre sotto controllo lo spazio d’archiviazione disponibile e, in caso di necessità, liberare la memoria dell’iPhone andando a cancellare tutte le foto (non prima di aver eseguito un backup di quelle che si desidera conservare).

Ecco come fare:

Prima di cancellare le foto sull’iPhone fai un backup

Prima di andare a cancellare tutte le foto dalla memoria dell’iPhone è opportuno effettuare un backup delle immagini e dei video che si desidera conservare. Le opzioni a disposizione degli utenti sono diverse.

È possibile affidarsi a un servizio di cloud storage, spostando le foto in uno spazio cloud. L’operazione può essere eseguita direttamente dall’iPhone utilizzando Foto di iCloud. Per attivare la sincronizzazione basta andare in Impostazioni e premere sul proprio nome in alto.

A questo punto bisogna andare in iCloud (ogni utente ha 5 GB di spazio in cloud con possibilità di acquistare spazio aggiuntivo) e poi scegliere Foto > Sincronizza questo iPhone. Nelle Impostazioni è anche possibile controllare le foto presenti sul dispositivo e lo spazio libero su iCloud.

In alternativa, è possibile utilizzare un altro servizio di cloud storage come Google Foto (legato al proprio account Google; per usare Foto è consigliabile, però, prima liberare spazio da Google Drive), OneDrive (con 1 TB di spazio per tutti gli utenti che hanno attivato l’abbonamento Microsoft 365) oppure Amazon Photos (con archiviazione illimitata delle foto per i clienti Amazon Prime).

Le app di questi servizi sono disponibili su AppStore.

Come eliminare tutte le foto dal tuo iPhone

Cancellare tutte le foto dalla memoria dell’iPhone è molto semplice. Per prima cosa bisogna accedere all’app Foto che raccoglie tutte le immagini e i video presenti sul dispositivo. Qui basta premere l’opzione Seleziona, posizionata in alto, e poi selezionare le foto che si vuole eliminare. Per completare l’eliminazione basta premere sull’icona del cestino posizionata in basso.

Confermata l’operazione, le foto verranno eliminate dalla memoria interna dello smartphone. Per evitare che le foto siano cancellate anche da iCloud è necessario eseguire la procedura indicata nel paragrafo precedente andando però a disattivare l’opzione Sincronizza questo iPhone. La sincronizzazione potrà poi essere riattivata successivamente.

Per eliminare definitivamente le foto dalla memoria dell’iPhone bisogna seguire la procedura indicata nel paragrafo seguente, accedendo al “cestino” dello smartphone e scegliendo se ripristinare o cancellare le foto.

Come gestire le foto cancellate recentemente

È possibile recuperare le foto cancellate dal proprio iPhone. Le foto cancellate, infatti, restano ancora salvate all’interno dello smartphone. Per recuperarle è sufficiente andare in Foto > Album e scorrere verso il basso fino a trovare l’opzione Eliminati di recente.

Qui sono riportate tutte le foto eliminate dalla memoria del proprio iPhone. Per ogni foto è possibile scegliere se eliminarla definitivamente, premendo sull’opzione Elimina, oppure se riportarla nel rullino delle foto, selezionando l’opzione Recupera.

Per liberare la memoria dell’iPhone è necessario completare l’eliminazione di tutte le foto presenti nella sezione Eliminati di recente che rappresenta un vero e proprio cestino. Le foto eliminate saranno poi cancellate dalla memoria dell’iPhone dopo 30 giorni in automatico.