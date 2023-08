Come recuperare le password salvate nei browser

Fonte foto: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock.com

Recuperare le password salvate nel browser web è molto semplice. Tutti i principali browser web a disposizione degli utenti integrano un gestore di password che consente di recuperare facilmente una chiave d’accesso per un account. Bastano pochi secondi per poter accedere all’elenco delle password dei propri account, sia da desktop che da mobile.

L’accesso, in genere, è protetto da una password aggiuntiva. per garantire un livello di sicurezza aggiuntivo per i dati dell’utente. Vediamo, quindi, come recuperare le password salvate nel browser andando a considerare le versioni desktop e mobile di Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari.

Microsoft Edge

Per recuperare le password salvate in Microsoft Edge basta aprire il browser web e premere sui tre punti in alto a destra, andando poi a scegliere Impostazioni. Nella nuova pagina è presente la voce Password da cui è possibile accedere all’elenco completo delle password salvate nel browser.

Nella versione mobile di Edge è sufficiente premere l’icona con le tre linee orizzontali in basso a destra e poi scegliere Impostazioni. A questo punto, basta premere sul nome del proprio account e poi scegliere, dalla nuova sezione, la voce Password.

Google Chrome

Recuperare le password salvate nel browser Google Chrome richiede pochi passaggi. Google, infatti, ha integrato nel suo browser la sezione Password Manager che racchiude tutti questi dati. Per raggiungerla, dalla versione desktop, basta premere sull’icona dei tre punti in alto e poi scegliere Gestore delle password di Google.

Tramite questa sezione del browser è possibile esportare le password salvate in Chrome in pochi passaggi. Dalla versione mobile di Chrome, invece, c’è un passaggio aggiuntivo. Dopo aver lanciato l’app, infatti, bisogna premere sui tre punti in alto e poi seguire il percorso Impostazioni > Gestore delle password per accedere ai dati di accesso salvati.

Mozilla Firefox

Chi utilizza Mozilla Firefox ha la possibilità di accedere alle password salvate nel browser in pochi passaggi: da desktop, infatti, basta aprire il browser e premere sull’icona con le tre linee orizzontali in alto. Nel nuovo menu è presente la voce Password. Da mobile, invece, bisogna aprire l’app e poi premere sui tre punti in alto. A questo punto basta seguire questo percorso Impostazioni > Credenziali e password > Credenziali salvate.

Safari

Safari è un browser integrato nei dispositivi Apple e consente anche di bloccare l’accesso a siti pericolosi su iPhone e iPad. Per recuperare le password con il browser web di Apple è possibile accedere alle Impostazioni del proprio dispositivo.

Su Mac basta andare Menu Apple > Impostazioni di Sistema (o Preferenze di sistema, in base alla versione del sistema operativo utilizzata) e andare poi in Password. Su iPhone, invece, bisogna andare in Impostazioni > Password per recuperare le password salvate con il proprio ID Apple che vengono poi utilizzate anche da Safari.