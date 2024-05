Come recuperare spazio dall'hard disk del computer

Fonte foto: Hamara / Shutterstock.com

Per recuperare spazio in un hard disk del proprio computer Windows o del Mac è necessario verificare quali sono i file che occupano la memoria e individuare quelli che non servono, eliminandoli dal computer. Sia Windows che macOS offrono diversi strumenti da utilizzare per queste operazioni. Gestire lo spazio disponibile sul proprio computer è oggi molto semplice ed è anche possibile cancellare i dati in modo definitivo.

Vediamo come fare a recuperare spazio prezioso dall’hard disk del computer.

Eliminare i file che non servono

Partiamo da aspetto semplice ma fondamentale della questione: per liberare spazio dal proprio hard disk è necessario eliminare i file che non servono dal computer. Le applicazioni non utilizzate, ad esempio, vanno disinstallate mentre documenti, foto e video di cui non si ha bisogno (o di cui si ha già un backup) vanno eliminati, andando poi a svuotare il Cestino per completare la cancellazione.

Liberare spazio su Windows

Basta davvero poco per recuperare spazio da un disco di archiviazione con Windows. Per liberare spazio da un hard disk del computer Windows 10 o 11 è possibile aprire l’app Impostazioni (tasto Windows + I) e poi andare in Sistema > Archiviazione.

In questa sezione sarà possibile verificare lo spazio disponibile e scoprire come viene utilizzato quello occupato. Sono presenti varie categorie (App e funzionalità, File temporanei etc.) per andare a controllare il modo in cui l’hard disk è utilizzato.

Premendo sulle varie categorie, è possibile accedere ai vari strumenti di pulizia, per eliminare i file inutili e liberare spazio dal proprio hard disk. Su Windows 11, inoltre, c’è anche una sezione denominata Consigli per la pulizia che offre all’utente un supporto nell’individuazione dei file da eliminare dalla memoria del proprio computer.

Liberare spazio su Mac

Per accedere allo strumento dedicato alla verifica dello spazio disponibile all’interno di un hard disk del Mac basta andare in menu Apple > Impostazioni di sistema > Generali > Archiviazione (sulle versioni meno recenti del sistema operativo, invece, bisogna premere su menu Apple > Informazioni su questo Mac > Archiviazione).

Qui è possibile accedere a vari strumenti per recuperare spazio sul disco. Tra questo troviamo Archivia su iCloud o anche Ottimizza archiviazione, un tool che elimina i file che non servono dal computer. È anche possibile attivare la funzione che svuota in automatico il Cestino, per cancellare definitivamente i file.

Sfruttare il cloud

Salvare tutti i propri dati sul computer può creare problemi di spazio: meglio, invece, spostare i file sul cloud, affidandosi a un servizio sicuro e affidabile, sia per avere un backup dei propri dati che per liberare spazio dal proprio computer. È possibile utilizzare OneDrive di Microsoft (a tal fine si può facilmente incrementare lo spazio disponibile su OneDrive) oppure altri servizi come Google Drive.