Come recuperare i contatti cancellati dallo smartphone

Recuperare i contatti cancellati dallo smartphone è possibile. Per rimediare all’eliminazione di un contatto avvenuta per errore ci sono varie opzioni. La soluzione più semplice prevede lo sfruttamento della sincronizzazione della rubrica con il servizio cloud di riferimento del proprio smartphone. Ci sono, però, anche altri sistemi a cui ricorrere. Vediamo come fare per recuperare i contatti cancellati dallo smartphone.

Recuperare contatti cancellati con Android

Gli smartphone Android sfruttano la sincronizzazione dei contatti con l’account Google dell’utente. Un contatto cancellato dalla rubrica può essere recuperato se questa sincronizzazione è attiva. Per farlo è possibile seguire una veloce procedura.

Dal browser web del computer è necessario accedere alla pagina web Contatti Google (è necessario aver effettuato il login con lo stesso account Google utilizzato sul proprio smartphone). A questo punto basta premere sull’icona delle Impostazioni in alto a destra e poi su Annulla le modifiche.

In questo modo è possibile “tornare indietro” a prima della cancellazione del contatto, ripristinando lo stato della rubrica. In particolare, è possibile ripristinare qualsiasi contatto cancellato negli ultimi 30 giorni a meno che questo non sia stato eliminato definitivamente dal cestino.

Per verificare la sincronizzazione dei contatti dello smartphone Android sia attiva per il proprio account Google è sufficiente accedere all’app Google Contatti, premere sull’icona del proprio profilo in alto a destra e poi su Impostazioni di Contatti > Impostazioni di sincronizzazione Contatti Google.

Qui è possibile controllare che la sincronizzazione sia attiva. Il consiglio è di mantenerla sempre attiva in modo da poter recuperare un contatto cancellato dalla rubrica dello smartphone con il metodo indicato in precedenza.

Con la sincronizzazione è possibile mantenere sempre aggiornata la lista contatti di WhatsApp: l’app di messaggistica si affida alla rubrica del telefono per gestire i contatti dell’utente. Da notare, inoltre, che la sincronizzazione semplifica la condivisione dei contatti con Android.

Recuperare contatti cancellati con iPhone

Per recuperare un contatto cancellato dalla rubrica dell’iPhone è possibile sfruttare la sincronizzazione dei contatti con iCloud. Con il browser web del computer è necessario accedere alla propria pagina iCloud (dopo aver effettuato il login con il proprio ID Apple).

Ora bisogna premere sull’icona del proprio profilo in alto a destra e poi scegliere Impostazioni di iCloud > Recupero dei dati > Ripristina contatti per poi scegliere, tra le date disponibili, quale stato della rubrica si desidera ripristinare. In questo modo, un contatto cancellato potrà essere ripristinato rapidamente.

Per verificare che i contatti del proprio iPhone siano sincronizzati con iCloud è sufficiente andare in Impostazioni e poi premere sul proprio nome in alto. A questo punto bisogna scegliere iCloud > Mostra tutto > Contatti e assicurarsi che la spunta sia attiva.

Su iPhone è possibile sincronizzare i contatti anche con il proprio account Google, andando in Impostazioni > Contatti > Account > Aggiungi account. Si tratta di un’opzione in più che deve essere configurata dall’utente. Nella maggior parte dei casi, i contatti saranno sincronizzati con iCloud. Per gli utenti che usano sia Android che iPhone ci sono alcuni trucchi per accedere a iCloud su Android.

Recuperare i contatti cancellati con EaseUS

Se non è possibile recuperare il numero cancellato dallo smartphone attraverso un servizio cloud, ci si può affidare ad un programma di recupero dati. Il migliore? EaseUS MobiSaver, disponibile sia per iOS che per Android e compatibile con Windows come con macOS.

Semplice da utilizzare, non permette però di recuperare – nella sua versione gratuita – più di un tot di contatti alla volta. Inoltre, per essere utilizzato richiede che vengano sbloccati i permessi di root.

Per installarlo, si va sul sito web di EaseUS e si avvia il download. Completata l’installazione, bisogna avviare il programma e collegare il proprio smartphone (android o iOS) al PC, per poi avviare la scansione della memoria. A questo punto si deve selezionare Contatti > Recupera. Il programma creerà un file .vcf contenente i contatti cancellati.