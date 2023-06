Come aggiornare i contatti nella rubrica di WhatsApp

Per aggiornare i contatti di WhatsApp, nel caso in cui la rubrica non si aggiorni, è possibile affidarsi ad alcuni semplici trucchi

Inviare un messaggio a una persona su WhatsApp è molto semplice: basta aggiungere il suo numero nella rubrica, aprire l’applicazione, premere sull’icona per creare un nuovo messaggio, selezionare il nome del contatto WhatsApp e scrivere il messaggio. Tutto molto facile, almeno all’apparenza. Molto spesso, però, quando si va a cercare il numero della persona all’interno della rubrica di WhatsApp non lo troviamo. Perché?

Le cause potrebbero essere diverse: la rubrica di WhatsApp non si è aggiornata in automatico, ci potrebbero essere dei problemi con l’applicazione di messaggistica, oppure WhatsApp non ha i permessi per accedere ai nostri contatti. Per ognuna di queste problematiche esiste una semplice soluzione oppure un trucco per risolvere in fretta. Ecco come aggiornare i contatti WhatsApp sia su Android sia su iOS.

Controllare i permessi di WhatsApp

Una delle cause alla base del mancato aggiornamento della rubrica di contatti di WhatsApp potrebbe essere un problema con i permessi: l’app non ha ricevuto il permesso per accedere alla rubrica del telefono e, quindi, non può sincronizzare i suoi dati. In questo caso, l’aggiunta di un contatto alla rubrica non sarà automaticamente riconosciuta da WhatsApp. Si tratta di un problema facilmente risolvibile:

Su iPhone

Se avete un iPhone, dovete entrare nelle Impostazioni e scorrere verso il basso fino a quando non trovate la voce “WhatsApp“. Premete sul nome dell’app e si aprirà una nuova pagina: cercate la voce “Contatti” e abilitatela. Qui potete verificare tutte le autorizzazioni concesse e negate all’app, aggiornando l’elenco in base alle vostre esigenze. Ad esempio, se l’app non ha il permesso per accedere al microfono, WhatsApp non farà inviare note vocali.

Su Android

Con uno smartphone Android, la procedura da seguire è molto semplice. Bisogna andare nelle Impostazioni, premere su “App e notifiche” e poi su “Autorizzazioni app“. Nella nuova pagina che si aprirà, selezionate “Contatti” e poi mettete la spunta di fianco a WhatsApp. In questo modo la rubrica dello smartphone e di WhatsApp si dovrebbero sincronizzare in automatico.

La procedura su dispositivi Android potrebbe cambiare leggermente in base al modello di smartphone utilizzato e alla versione del sistema operativo. Per abilitare i permessi di accesso alla rubrica di WhatsApp su Android, in ogni caso, è sempre necessario individuare la sezione delle Impostazioni dedicata alle autorizzazioni concesse alle app e da qui abilitare l’accesso ai Contatti per WhatsApp.

Sincronizzazione la rubrica di WhatsApp

Se ancora non avete risolto il problema della mancata sincronizzazione della rubrica contatti, è necessario forzare la mano e farlo manualmente. WhatsApp permette di aggiornare le rubrica direttamente all’interno dell’applicazione. In questo modo, l’utente può “dire” all’app di controllare la rubrica del telefono per verificare la presenza di nuovi contatti. La procedura da seguire dipende dalla versione dello smartphone in uso:

Su iPhone

Per sincronizzare manualmente la rubrica, andando così ad aggiornare i contatti WhatsApp, su iPhone è sufficiente aprire l’app e andare nella sezione Contatti, scegliendo poi Preferiti. A questo punto, basterà trascinare verso il basso l’elenco con il dito per avviare l’aggiornamento forzato dell’elenco dei contatti. L’app andrà a verificare se nella rubrica del telefono sono presenti nuovi contatti.

Su Android

Per eseguire la sincronizzazione manuale su Android è sufficiente premere sull’icona per creare un nuovo messaggio e poi cliccare sui tre puntini verticali in alto a destra. Si aprirà un menu con diverse opzioni: selezionate Aggiorna e i contatti di WhatsApp si aggiorneranno con quelli della rubrica dello smartphone.

Aggiornate WhatsApp all’ultima versione

In alcuni casi, il problema potrebbe dipendere dalla versione di WhatsApp che state utilizzando. Potrebbe esserci un bug o la versione in uso potrebbe essere obsoleta. Aggiornando l’applicazione non dovreste avere più problemi.

Per aggiornare WhatsApp la procedura da seguire è molto semplice: gli utenti Android devono entrare nel Google Play Store e accedere alla sezione dedicata alle app installate sullo smartphone e verificare la presenza di una nuova versione dell’app. Su iPhone, allo stesso modo, si può accedere all’App Store e, quindi, all’area dedicata agli aggiornamenti delle applicazioni.

Se non si riesce ad aggiornare l’app, nonostante sia disponibile una nuova versione, potrebbero esserci altri problemi legati al funzionamento dell’app. In questo caso, bisognerà capire perché WhatsApp non si aggiorna in modo da poter installare la versione più recente dell’app e ripristinarne il regolare funzionamento.