Come registrare videochiamate Skype

Fonte foto: Ground Picture / Shutterstock.com

Registrare una video chiamata con Skype è semplicissimo e non richiede l’utilizzo di software aggiuntivo. La funzione di registrazione video, infatti, è integrata nell’applicazione e bastano pochi secondi per attivarla. Una volta completata la registrazione, inoltre, sarà possibile scaricare il video sul proprio dispositivo. Vediamo, quindi, come fare per registrare una video chiamata con Skype in pochi passaggi.

Come registrare le video chiamate su Skype

Per registrare una video chiamata con Skype è molto semplice. Si tratta di una degli elementi principali per capire come usare bene Skype in ogni situazione. La registrazione può essere abbinata anche all’utilizzo di uno sfondo sfocato su Skype.

Per prima cosa bisogna avviare la video chiamata in modo normale, premendo l’icona della telecamera e seguendo la procedura guidata. Completato questo passaggio preliminare, è possibile avviare la registrazione.

Tutto quello che bisogna fare è premere il tasto Registra (chiamato Avvia registrazione sulle app per dispositivi mobili di Skype). Nella versione desktop, questo tasto si trova in basso a sinistra, tra le varie opzioni per la gestione della video chiamata.

Utilizzando lo smartphone, invece, bisognerà premere sui tre puntini in basso a destra, nella schermata della chiamata, per accedere a un elenco di opzioni. Tra queste c’è anche l’opzione per avviare la registrazione della chiamata. Una volta attivata la funzione di registrazione comparirà un avviso sullo schermo.

Per interrompere la registrazione basta premere su Arresta registrazione. Durante una sola chiamata è possibile realizzare più registrazioni, in modo da avere file separati, ad esempio per vari argomenti della chiamata stessa. Skype garantisce ai suoi utenti la massima libertà di gestione in questo caso.

Come scaricare le video chiamate da Skype

Una volta arrestata la registrazione, il video sarà disponibile nella chat con l’utente o nel gruppo con cui è stata avviata la video chiamata. A questo punto ci sono due opzioni: è possibile rivedere la registrazione, semplicemente premendo sul video presente nella chat. Il video sarà riprodotto dal player integrato nell’app di Skype.

In alternativa, è possibile scaricare il video della registrazione. Basta cliccarci sopra con il tasto destro è scegliere Salva in Downloads oppure Salva con nome. Utilizzando i comandi touch (ad esempio con l’app per smartphone) per scaricare il video è sufficiente premerci su per qualche secondo e poi scegliere l’opzione Salva.

Le registrazione effettuate durante una video chiamata con Skype resteranno disponibili sui server del servizio per 30 giorni. Successivamente, il file sarà cancellato in automatico e non sarà più recuperabile. Per questo motivo, per non perdere il video della registrazione sarà necessario scaricarlo, seguendo la procedura indicata.

Per cancellare il video (prima dei 30 giorni) basta cliccarci con il tasto destro del mouse e scegliere poi Rimuovi oppure premerci su per qualche secondo e poi scegliere l’opzione Rimuovi.