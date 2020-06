Come condividere velocemente la propria posizione con iPhone

A partire da iOS 13 Apple ha unificato le funzioni “Trova il mio iPhone” e “Trova i miei amici” in un’unica app chiamata “Dov’è“, tramite la quale è possibile condividere la propria posizione con altri dispositivi con iPadOS e macOS Catalina. L’app è comoda ed efficace, ma non è l’unico modo per farsi trovare dagli altri tramite l’iPhone.

È anche possibile inviare la propria posizione tramite l’app Messaggi, che permette anche di condividere in modo continuo la propria posizione (una sorta di tracking in tempo reale). Infine, è anche possibile usare un trucchetto per condividere la propria posizione tramite iPhone che prevede l’uso di una sorta di parola magica, da inviare tramite Messaggi o tramite SMS. Tutti questi metodi hanno in comune il fatto che la posizione condivisa è quella rilevata dal GPS, quindi è necessario prima di tutto attivare i servizi di localizzazione andando su Impostazioni > Privacy > Localizzazione e assicurandosi che le app che vogliamo usare per comunicare agli altri la nostra posizione abbiano l’accesso a questi servizi.

Come condividere la posizione con Dov’è

La prima cosa da fare per condividere la propria posizione tramite Dov’è è andare su Impostazioni > tuo nome > Dov’è e attivare “Condividi la mia posizione“. A questo punto possiamo aprire l’app e selezionare il pannello Persone e poi Condividi la mia posizione o Avvia condivisione della posizione. A questo punto dovremo inserire il nome o numero di telefono della persona con cui condividere la nostra posizione e scegliere per quanto tempo condividerla.

Come condividere la posizione con Messaggi

Il secondo metodo per condividere la posizione su iPhone è usare l’app Messaggi. Dopo aver aperto l’app entriamo nella conversazione con il contatto al quale vogliamo mandare la posizione e tocchiamo il suo nome in alto. Poi tocchiamo la “i” e scegliamo “Invia la mia posizione attuale“, scegliendo se farlo per un’ora, fino a fine giornata o per sempre.

Come condividere la posizione con Messaggi in modo veloce

Se sul nostro iPhone usiamo la tastiera QuickType possiamo ottenere lo stesso risultato appena descritto in modo ancor più veloce. Ma la cosa funziona solo se abbiamo impostato la tastiera predittiva e l’inglese come lingua di digitazione. A questo punto dovremo scrivere “I’m at“ e comparirà il suggerimento “Current Location“. Ci basterà toccarlo per condividere immediatamente la nostra posizione.