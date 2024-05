Come saltare intro e sigla su Netflix

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Chi utilizza Netflix può saltare intro e sigla: c'è un modo anche per attivare questa funzione in modo automatico, senza dover premere sul tasto Salta l'intro

Netflix è il servizio di streaming più utilizzato al mondo e mette a disposizione dei suoi utenti un catalogo ricchissimo di contenuti, con film, serie TV, documentari e molto altro. Il servizio è noto per le maratone, con la possibilità di guardare numerosi episodi di una serie TV uno dietro l’altro, rendendo la serie in questione un vero e proprio film.

Tra un episodio e un altro, però, inevitabilmente c’è da fare i conti con l’intro e la sigla che anticipano la riproduzione del contenuto desiderato su Netflix. Si tratta, in alcuni casi, di una vera e propria scocciatura che comporta la perdita di alcuni minuti, ritardando la partenza di un nuovo episodio. Fortunatamente, è possibile saltare intro e sigla su Netflix. Si tratta di uno dei trucchi per utilizzare Netflix come un vero professionista.

Ecco come fare.

Come funziona Salta l’intro

Introdotto nel 2017, il tasto Salta l’intro è una delle funzioni più apprezzate dagli utenti. Questo tasto appare al momento della riproduzione di un nuovo episodio, permettendo agli utenti di evitare perdite di tempo, avviando subito la riproduzione di un nuovo episodio. Utilizzarlo è facilissimo (in un post sul suo blog, Netflix chiarisce come la funzione sia stata studiata per essere il più semplice possibile da utilizzare).

Quando il tasto appare sullo schermo è sufficiente premerlo per saltare subito intro e sigla su Netflix. Da notare che avviando la riproduzione di un nuovo contenuto dal proprio computer, è possibile “premere” su Salta l’intro semplicemente premendo il tasto S della tastiera, senza dover muovere il mouse per spostare il puntatore sul tasto.

Come saltare l’intro in automatico

L’utilizzo della funzione Salta l’intro richiede sempre un intervento da parte dell’utente che deve premere sul tasto (utilizzando il telecomando, i controlli touch, la tastiera etc.) per poter evitare la visione della sigla e dell’intro di un determinato contenuto (che, in genere, include un riepilogo degli episodi precedenti).

Chi accede a Netflix dal browser web, però, può sfruttare una funzione che consente di saltare sigla e intro in automatico, senza dover interagire con Netflix. È sufficiente, infatti, installare un’estensione per il browser web utilizzato per accedere a Netflix. La più nota estensione di questo tipo si chiama Netflix Extended ed è disponibile per Google Chrome, con possibilità di download tramite il Chrome Store.

Quest’estensione consente l’attivazione automatica del tasto Salta l’intro tutte le volte che questo viene visualizzato sullo schermo. Per installare l’estensione, quindi, è sufficiente accedere allo store di Chrome, direttamente da Google, e poi utilizzare la funzione di ricerca per trovare Netflix Extendend. L’installazione richiede pochi secondi.