Fonte foto: Google

Dopo la presentazione dei nuovi Google Pixel 8 e 8 Pro, in arrivo in questi giorni in Italia, è già tempo di guardare oltre: Google, infatti, lavora al nuovo Google Pixel 8a. Lo smartphone sarà il futuro entry level della gamma Pixel e raccoglierà il testimone dal Pixel 7a (in foto). Il debutto è previsto soltanto il prossimo anno ma il dispositivo è già in sviluppo. In queste ore, ad anticipare i primi dettagli sullo smartphone, arrivano alcune informazioni dall’insider OnLeaks.

Google Pixel 8a: come sarà il nuovo mid-range

Secondo le prime informazioni, il Google Pixel 8a sarà leggermente più piccolo del Pixel 7a, con dimensioni pari a 152,1 x 72,6 x 8,9 mm (il Pixel 7a, invece, ha dimensioni di 152,4 x 72,9 x 9 mm). Un primo render diffuso dall’insider e dal sito SmartPix, inoltre, conferma una scocca con angoli più arrotondati e forme più morbide rispetto al 7a.

La riduzione delle dimensioni del Google Pixel 8a, rispetto alla generazione precedente, non dovrebbe tradursi in una riduzione della diagonale display. Il nuovo mid-range di Google potrebbe conservare il pannello OLED da 6,1 pollici, con risoluzione Full HD+ ma con un possibile incremento del refresh rate a 120 Hz.

Il design potrebbe cambiare, con cornici ridotte e, quindi, con dimensioni complessive dello smartphone più contenute (in particolare per quanto riguarda il “mento” inferiore). Sul display sarà presente l’oramai immancabile foro per la fotocamera anteriore. Nella parte posteriore ci sarà il solito design con la fascia orizzontale dedicata alla doppia fotocamera.

Sul bordo inferiore, inoltre, il Google Pixel 8a integrerà la porta USB-C oltre allo speaker principale. Sulle cornici laterali, invece, ci sarà spazio per il tasto di accensione, il bilanciere del volume e lo slot per la SIM, senza sostanziali novità rispetto al modello precedente.

Al momento, le informazioni sulle specifiche tecniche del nuovo Google Pixel 8a sono limitate. Secondo alcuni rumor, supportati da un primo benchmark, lo smartphone di Google dovrebbe arrivare sul mercato proponendo il chip Google Tensor G3, lo stesso già utilizzato dai Pixel 8 e 8 Pro.

Il chip, però, potrebbe essere leggermente depotenziato, con una riduzione delle frequenze di funzionamento rispetto ai fratelli maggiori. Probabile la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage oltre che di una batteria con capacità simile a quella del 7a (4.385 mAh) e senza ricarica “rapida“. Ricordiamo che Pixel 7a si ricarica a 18,5W con il cavo e a 7,5W con la ricarica wireless.

Google Pixel 8a: quando arriva

Al netto di improbabili sorprese, il nuovo Google Pixel 8a sarà svelato da Google soltanto nel corso della primavera del 2024, probabilmente a margine dell’evento Google I/O di maggio. Il lancio commerciale, quindi, è previsto per la fine del primo semestre del prossimo anno. Il prezzo dovrebbe essere in linea con quello del Pixel 7a (509 euro) oppure leggermente superiore.