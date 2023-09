Come sarà Honor 100 Pro 5G e quando arriva

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Honor

Honor ha in cantiere un nuovo smartphone di fascia alta: si tratta di Honor 100 Pro 5G. Lo smartphone è protagonista oggi di nuove indiscrezioni, firmate dall’ormai noto insider cinese Digital Chat Station, che svelano le specifiche tecniche di uno dei modelli potenzialmente più interessanti della seconda metà del 2023.

Honor, dopo la separazione da Huawei, ha iniziato un programma di crescita e rinnovamento che si è già tradotto nell’arrivo di diversi modelli molto interessanti, come il recente top di gamma Magic 5 Pro e l’ottimo Honor 90 (in foto) da poco disponibile in Italia.

Honor 100 Pro 5G: come sarà

Il chip del nuovo Honor 100 Pro 5G sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, chip in grado di garantire ottime prestazioni e tanta efficienza, come ampiamente dimostrato da diversi smartphone Android di fascia alta nel corso degli ultimi mesi.

Il nuovo smartphone di Honor sarà, quindi, un’evoluzione di Honor 90 Pro 5G, svelato lo scorso maggio con il chip Snapdragon 8+ Gen 1 (e riservato al solo mercato cinese). Il passaggio allo Snapdragon 8 Gen 2 garantirà, naturalmente, un notevole passo in avanti in termini di performance e potrebbe spingere Honor ad avviare una distribuzione globale del suo nuovo smartphone.

Tra le specifiche del nuovo smartphone di Honor ci sarà anche un display AMOLED con risoluzione 1.5K e una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida a una potenza massima di 90 W (e potrebbe esserci anche la ricarica wireless).

Lo smartphone avrà una dotazione di RAM e storage particolarmente consistente, con la versione top di gamma che potrebbe arrivare a 24 GB di RAM e 1 TB di storage. I dettagli sul nuovo modello, per ora, si fermano qui ma il lancio è ormai molto vicino, quindi è probabile l’arrivo di nuove informazioni sul dispositivo già nei prossimi giorni.

Honor 100 Pro 5G: quando arriva

Il nuovo smartphone di Honor è vicino al debutto: dovrebbe arrivare sul mercato nel corso delle prossime settimane. La presentazione ufficiale potrebbe essere programmata per il prossimo mese di ottobre, ma il telefono potrebbe essere riservato, almeno inizialmente, al solo mercato cinese.

C’è la possibilità di una commercializzazione internazionale e anche di un arrivo del dispositivo in Europa dove, grazie allo Snapdragon 8 Gen 2, potrebbe ritagliarsi uno spazio di primo piano tra gli smartphone top di gamma Android. In questo caso, però, il debutto potrebbe arrivare soltanto nel corso dei prossimi mesi.