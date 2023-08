Recensione Honor 90, 200 mpx e un design originale

TOTALE PUNTI 8 Recensione Honor 90 Share Your Vibes è lo slogan con cui il brand presenta i nuovi dispositivi della serie Honor 90, tra fotocamere e funzioni intelligenti che strizzano l'occhio ai creator in erba e a tutti coloro che amano scattare foto e creare contenuti… in modo semplice e veloce.

PRO Luminosità display

Design elegante

Ricchezza di funzioni smart e divertenti

Buona fotocamera frontale CONTRO Colorazione bianca che cattura le ditate

Mancanza doppio altoparlante (audio mono)

Design VOTO: 8.5 Partiamo dal colpo d'occhio: il design di Honor 90 è ispirato all'alta moda e all'eleganza dei gioielli. Spesso quasi 8 mm e con un peso di 183 g risulta leggero, ma non così tanto da sembrare poco solido. È piacevolmente maneggevole anche con una sola mano, non tende a sbilanciarsi all'indietro come spesso accade con comparti foto particolarmente pesanti. I bordi sono lisci e arrotondati, hanno forme morbide come quelle del Dual Ring che caratterizza le fotocamere (iconiche della Serie N di Honor). Nel complesso, dà l'idea di avere tra le mani un gioiello, soprattutto nella colorazione Diamond Silver che abbiamo provato, molto brillante e particolarmente adatta ad un'utenza femminile (anche se, con la sua lucidità, molto propensa a catturare le ditate). Le altre colorazioni opache, Midnight Black e Emerald Green, sono un po' più classiche e con texture opaca.

Display VOTO: 8.5 Un elemento che abbiamo imparato ad apprezzare particolarmente dei dispositivi Honor è il display. Nitido e davvero molto luminoso, ben visibile anche sotto la luce forte del sole, caratteristica non scontata e indispensabile per la vita quotidiana. Il display flottante quad-curvo da 6,7 pollici di Honor 90 tocca 1600 nits di luminosità HDR di picco, con una frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz (il dispositivo è quindi in grado di regolarsi dinamicamente a seconda delle attività che si stanno svolgendo, come giocare, guardare video o semplicemente scrivere su app di messaggistica). Offre una buona esperienza multimediale: garantiscono anche il supporto HDR10+ e le certificazioni HDR di Netflix e Amazon Prime Video.

Hardware VOTO: 7.5 Honor 90 è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 5G Accelerated Edition, con una GPU migliore del 20% rispetto ai predecessori e prestazioni AI migliori del 30%. Uno dei pochi sul mercato ad aver adottato questa soluzione che in passato ha sempre caratterizzato smartphone con prezzi contenuti e performance equilibrate. La maggior parte degli utenti che si avvicinerà a questo dispositivo di fascia media vivrà un’esperienza veloce e fluida.

Fotocamera VOTO: 8 Il comparto fotografico di Honor 90 è composto da un sistema a 3 fotocamere con una principale da 200 MP, ultragrandangolare e macro da 12 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP. In condizioni di buona illuminazione la qualità è soddisfacente (come si può vedere dagli scatti), ma tende a diminuire leggermente al calare della luce: negli scatti notturni le parti buie tendono a sgranarsi un po'. Un difetto che emerge meno quando si parla di video, i quali reggono bene anche in condizioni più difficili. La fotocamera frontale da 50MP cattura dei bei selfie, nitidi e luminosi. A bordo sono presenti diverse funzioni divertenti come Crea che compone mini vlog automatici in grado di rendere anche i meno esperti capaci di creare video con effetti e musica con il minimo sforzo. Uno strumento interessante per coloro che non sono creator professionisti ma si vogliono dilettare nella creazione di contenuti da condividere sui social o da tenere per ricordo. Tra le altre funzioni speciali ci sono Solo Cut, che consente di girare contemporaneamente video in orizzontale e verticale (particolarmente comodo per cogliere lo stesso attimo in più formati), Multi-video per registrare con la fotocamera interna ed esterna nello stesso momento e Storia che, tramite dei modelli, ti guida nella creazione di mini vlog molto divertenti da condividere o per fissare i ricordi più belli.

Software VOTO: 7.5 Con l'ultima versione di HONOR MagicOS 7.1 basata su Android 13, arrivano una serie di funzioni avanzate come Magic Text, che consente di ricavare un testo da un'immagine in modo automatico. Particolarmente interessante per attività produttive, tra cui digitalizzare appunti o informazioni prese su carta o disponibili su un altro display, come una mail o un link ad un sito. Funziona direttamente dalla fotocamera, mediante screen o foto salvate in galleria.

Batteria VOTO: 8 Honor 90 ha a bordo una batteria da 5000 mAh per supportare l'uso per tutto il giorno. Sulla carta, Honor 90 è stato pensato per fornire 19,5 ore di streaming video con una sola ricarica. Nella realtà, commentare la durata di uno smartphone è sempre un compito difficile, perché la soddisfazione e la resa dipendono in toto da come si utilizza il dispositivo. Più interessante, invece, è l'elemento "velocità di ricarica" che con SuperCharge da 66W consente di ricaricare lo smartphone del 20% in 5 minuti e 45% in 15 minuti. Evitando così tempi morti durante la giornata. Anche nei momenti di "sforzo" maggiore, non abbiamo mai sentito il telefono surriscaldarsi.