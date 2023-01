Come sarà Honor Magic 5 Lite

Honor si sta preparando a lanciare anche in Europa la nuova famiglia di smartphone Magic 5, che secondo alcuni verrà svelata al prossimo Mobile World Congress di Barcellona. Prima di questi modelli che verranno proposti secondo i recenti rumor nelle varianti Pro e Ultimate, il primo Honor Magic 5 a raggiungere il Vecchio Continente sarà il modello "Lite", che andrà a sostituire l’attuale Magic 4 Lite (in foto)nel listino del produttore cinese.

Honor Magic 5 Lite: caratteristiche tecniche

Anche se manterrà lo stesso SoC Qualcomm Snapdragon 695 proposto sul Magic 4 Lite, il nuovo Magic 5 Lite offrirà alcuni miglioramenti, che riguardano soprattutto display e comparto fotografico.

Il display di Honor Magi 5 Lite sarà di tipo AMOLED, con una dimensione di 6,67 pollici, una risoluzione di 2.400×1.080 pixel, frequenza di aggiornamento da 120 Hz, e luminosità massima di 800 nit. Sotto questo display, Honor ha posizionato il sensore di impronte digitali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Honor ha deciso di dotare suo nuovo Magic 5 Lite con una configurazione a tre sensori. Il principale offrirà una risoluzione da 64 MP con apertura f/1.8. A questo verranno abbinati un grandangolare da 5 MP (f/2.2) e un macro da 2 MP (f2.4).

Il resto delle specifiche prevede, oltre al citato SoC Qualcomm Snapdragon 695, una dotazione di 6 GB di RAM e 128 GB di storage, che purtroppo non sarà espandibile.

La batteria sarà da 5.100 mAh, con la ricarica a 40W. Non è prevista la ricarica wireless. Per quanto riguarda invece le connessioni wireless, troviamo WiFi 5, Bluetooth 5.1 e NFC.

Honor Magic 5 Lite arriverà con Android 12 e interfaccia proprietaria MagicUI 6.1, ma tra qualche mese il produttore offrirà un aggiornamento ad Android 13.

Honor Magic 5 Lite: prezzo e disponibilità

In attesa di sapere prezzo ufficiale e data di lancio di Honor Magic 5 Lite, è credibile l’ipotesi secondo cui questo smartphone non sarà molto economico. Alcuni leaker stimano che in Europa il suo costo sarà di circa 390 euro.