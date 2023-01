Come sarà il nuovo caricatore da 240W di Realme

Il prossimo 5 gennaio, in un evento in Cina, Realme presenterà la tecnologia che sta alla base della sua ricarica a 240W. Questa tecnologia, quando arriverà sul mercato, sarà la più veloce tra quelle disponibili scalzando dal gradino più alto del podio Xiaomi e la sua ricarica a 210W, sfruttabile dal recentissimo modello Redmi Note 12 Explorer/Discovery Edition.

Oppo SuperVOOC per toccare i 240W

Prima del lancio ufficiale sono trapelate delle informazioni riguardanti il nuovo caricatore da 240W che permetterà la ricarica rapida del nuovo Realme GT Neo5, lo smartphone destinato a ricevere questa tecnologia prima di qualunque altro.

Tra queste informazioni ci sono anche alcune caratteristiche tecniche del caricatore, come i volt e gli ampere che potrà erogare questo caricabattera: diverse le combinazioni disponibili, per raggiungere anche wattaggi inferiori ai 240W, ma tra tutte spicca la coppia da 20V e 12A che, appunto, porta ad una potenza erogata di 240 Watt.

Sicuramente la cosa più interessante del nuovo caricatore è la dicitura in bella mostra "SuperVOOC" che sta a significare che la tecnologia di ricarica rapida è stata sviluppata congiuntamente con Oppo che ne detiene i diritti e la usa anche sui suoi modelli.

Da questo è facile immaginare che la ricarica a 240W non sarà un’esclusiva degli smartphone Realme, ma con molta probabilità verrà proposta anche nei futuri smartphone Oppo, OnePlus e Vivo.

Ricarica a 240W su Realme GT Neo5

Il primo smartphone con possibilità di ricarica a 240W dovrebbe essere il nuovo Realme GT Neo5 che secondo recenti indiscrezioni si baserà sul SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. I rumor in arrivo dalla Cina parlano però di due versioni di questo smartphone al lancio.

Quella con ricarica a 240W e SoC Snapdragon sarà il top di gamma mentre una seconda, con un altro SoC non meglio definito, e con ricarica ad "appena" 150 W sarà quella meno costosa. Queste indiscrezioni sono credibili, per il fatto che il Realme GT Neo3 già sul mercato è disponibile in due versioni, con ricarica da 80W e 150W.

E se Realme adotterà la stessa strategia vista con il modello NeoGt3, dovremmo aspettarci che le due varianti di Realme Neo GT5 verranno offerte con batterie dalla capacità differente: meno batteria, ma più potenza di ricarica, o più batteria, con meno potenza di ricarica.

I rumor ci indicano che il produttore cinese sembra intenzionato a proporre una batteria a doppia cella da 4.500 o 4.600 mAh per il modello che disporrà della ricarica rapida a 240W, mentre una versione da 5.000 mAh avrà la ricarica da 150W.

Ulteriori dettagli sul caricabatterie da 240W e la tecnologia abbinata verranno come detto svelati tra qualche giorno. Secondo molti, durante lo stesso evento verrà presentato anche il nuovo smartphone Realme GT Neo5.