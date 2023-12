Il 2024 di OnePlus si aprirà con il lancio di un nuovo smartphone. La casa cinese ha in cantiere, infatti, il nuovo OnePlus 12R. Lo smartphone andrà a posizionarsi al di sotto di OnePlus 12 (in foto) occupando la fascia medio-alta del mercato, quella dei “quasi top” che, molto spesso, si rivelano imbattibili per rapporto tra scheda tecnica e prezzo di vendita..

Il nuovo smartphone di casa OnePlus arriverà anche sul mercato globale, con lo stesso nome, il 23 gennaio 2024 e potrebbe essere una via di mezzo tra il 12 (dal quale eredita il design) e l’11 (per il chip).

OnePlus 12R: come sarà

La scheda tecnica del nuovo OnePlus 12R non è ancora ufficiale, ma quasi certamente sarà basata sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Si tratta del chip utilizzato da buona parte dei top di gamma Android del 2023 (tra cui c’è anche il OnePlus 11). Questo chip ha tutte le carte in regola per offrire prestazioni eccellenti e in linea con il posizionamento dello smartphone sul mercato.

Come da tradizione di OnePlus, anche il nuovo OnePlus 12R sarà disponibile con varie combinazioni di RAM (8/16 GB LPDDRX5) e storage (128 GB UFS 3.1 e 256 GB UFS 4.0). Molto interessante anche il dato sulla batteria che potrebbe avere una capacità di 5.500 mAh (500 mAh in più rispetto a OnePlus 11) con possibilità di utilizzare la ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W.

Per quanto riguarda il display, inoltre, ci dovrebbe essere un pannello AMOLED LTPO da 6,78 pollici di diagonale con refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz. Il display sarà protetto dal vetro Gorilla Glass Victus 2, già utilizzato da OnePlus sul recente OnePlus 12.

Il comparto fotografico del nuovo OnePlus 12R sarà composto, stando ai rumor, da tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel (Sony IMX890, lo stesso di OnePlus 11), un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro.

Il nuovo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato in due colorazioni: Iron Gray e Cool Blue. Non è da escludere l’arrivo di ulteriori varianti cromatiche. Secondo indiscrezioni di qualche settimana fa, riportate dall’insider cinese Digital Chat Station su Weibo, il 12R dovrebbe avere una scocca con frame in metallo e back cover in vetro.

OnePlus 12R: quando arriva

Il nuovo OnePlus 12R sarà svelato in Cina nel corso di un evento di lancio in programma il 4 gennaio. La versione Global arriverà a breve distanza, il successivo 23 gennaio. Quasi certamente il nuovo OnePlus 12R arriverà anche in Italia, dove il brand OnePlus è cresciuto molto negli ultimi anni.

Non possiamo dirlo con certezza perché, lo ricordiamo, fino ad oggi le versioni “R“ dei telefoni OnePlus non hanno mai varcato i confini cinesi.