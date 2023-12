OnePlus 12 è ufficiale: scheda tecnica e prezzo del nuovo top di gamma

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: OnePlus

OnePlus ha presentato ufficialmente il nuovo e attesissimo OnePlus 12, disponibile al momento in esclusiva per il mercato cinese.

Parliamo di un vero top di gamma, con una scheda tecnica che comprende al suo interno buona parte della migliore e più recente tecnologia sul mercato, segno evidente che l’azienda cinese punta lo sguardo verso una specifica categoria di utenti, dove scendere a compromessi non è proprio possibile.

Processore dalle grandi potenzialità, comparto fotografico di altissimo livello e tante particolarità pronte a conquistare tutti gli appassionati del celebre brand cinese. Oltretutto, stando alle conferme del produttore, il device è già pronto per arrivare sui mercati globali, con l’uscita prevista nelle prime settimane del 2024.

OnePlus 12: caratteristiche tecniche

Il nuovissimo OnePlus 12 ha un display AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ (1.440×3.168 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 4.500 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un solido vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, che tiene al sicuro il device da graffi e danni accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano 12/16/24 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria di archiviazione interna, non espandibile. Per tenere sotto controllo la temperatura del dispositivo, OnePlus ha optato per un sistema di raffreddamento con camera di vapore.

Il comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Hasselblad, comprende un sensore principale da 50 MP (f/1,6) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 48 MP (f/2,2) e un teleobiettivo con zoom fino a 3x da 64 MP (f/2,6) con OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP (f/2,4).

Tra le opzioni di connettività abbiamo: il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, il sensore infrarosso, l’USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Presente, naturalmente, anche il chip per l’NFC che l’utente può utilizzare per i pagamenti contacless e per leggere le schede elettroniche. Il comparto audio è composto da due microfoni e due speaker certificato Dolby Atmos e compatibili con l’audio spaziale.

La batteria ha una capacità di 5.400mA con ricarica via cavo da 100 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 14.0.

Infine, OnePlus 12 è certificato IP65 ed è, quindi, resistente alla polvere e ai getti d’acqua.

OnePlus 12: prezzo e disponibilità

Per il momento, il nuovissimo OnePlus 12 è disponibile solo sul mercato cinese ma, stando alle dichiarazioni del produttore, la versione global arriverà sui mercati internazionali entro l’inizio del 2024 con l’aggiunta di “alcune sorprese” non meglio specificate.

Il prezzo di listino per la Cina è di: