Come sarà Oppo Reno9

Oppo potrebbe a breve presentare il successore del suo Reno8, smartphone approdato sul mercato europeo da pochissimo. I modelli della nuova gamma della compagnia cinese potrebbero essere tre, vale a dire il Reno 9, Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+. Dalle indiscrezioni emerse sul sito di microblogging cinese Weibo, sembra che i nuovi dispositivi avranno a bordo (a seconda della variante) un chip di Qualcomm e uno di MediaTek.

Oppo Reno9: come sarà

Oppo Reno8 standard potrebbe avere un display OLED da 6.7 pollici, con risoluzione Full HD+ (2.412×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. A bordo dell’Oppo Reno9 dovremmo trovare il Qualcomm Snapdragon 778G, processore costruito con un processo a 6 nm dotato di modem 5G.

Previste tre fotocamere posteriori, con la principale qasi certamente da 64 MP. La batteria dovrebbe essere da 4.500 mAh con ricarica molto potente visto che l’attuale Oppo Reno8 ha la ricarica a 80 watt. Infine, Oppo Reno9 potrebbe arrivare in una nuova colorazione: Everything Red.

Oltre alla versione standard, si prevede l’arrivo dei modelli Reno9 Pro e Reno9 Pro+. Di queste varianti, le indiscrezioni raccontano ben poco, a parte che potrebbero essere basati sul chip MediaTek Dimensity 8000 e avere una fotocamera principale basata su sensore Sony IMX766 da 50 MP.

Anche in questo caso, come per il modello standard della serie, dovremmo trovare una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida fusion e avere la tonalità Everything Red.

Per quanto riguarda i tagli di memoria e le altre altre caratteristiche tecniche della gamma in arrivo, al momento, non sono trapelati ulteriori dettagli. Misteriose restano anche le informazioni sul display degli modelli Reno9 Pro e Reno9 Pro+.

Oppo Reno9: prezzo e disponibilità

Sebbene non vi siano indicazioni ufficiali, la gamma Oppo Reno9 potrebbe debuttare a novembre e tra i mercati di riferimento potrebbero inserirsi anche quelli d’Europa. Per quanto riguarda il prezzo, prendendo come punto di riferimento l’Oppo Reno8 in versione base attualmente in vendita anche in Italia, il Reno9 potrebbe costare 600 euro circa.