Come sarà Samsung Galaxy A53

Dopo il corposo leak proveniente dall’organismo di certificazione TEENA, il Telecommunication Equipment Certification Center cinese, che ha pubblicato la scheda tecnica del Samsung Galaxy A53 quasi per intero, il giornale online tedesco Winfuture ci fa sapere che il lancio sul mercato potrebbe essere imminente. Infatti, ricordiamo che dal 3C, altro ente di certificazione cinese, sappiamo che il progetto è stato presentato nel marzo 2021. Dunque è quasi trascorso un anno e la casa sudcoreana potrebbe essere pronta per presentarsi con il nuovo smartphone di fascia medio alta.

Al momento dunque, abbiamo le prime informazioni tecniche sul nuovo smartphone Samsung Galaxy A53 5G che sta già creando una notevole attesa. Oltre alla serie Galaxy S22 che sarà presentata il 9 febbraio 2022, appare molto probabile che Samsung potrebbe lanciare molto presto anche questo modello della serie Galaxy A, quella di maggior successo per Samsung in termini numerici. Il design del Galaxy A53 si preannuncia abbastanza simile a quello dell’attuale Galaxy A52 (in foto di apertura), salvo alcune modifiche: il pannello posteriore è completamente piatto e non si curva attorno ai bordi. Inoltre ci si aspetta che il gruppo delle fotocamere posteriori non sia sporgente come nella maggior parte degli smartphone moderni, ma a filo con il profilo posteriore.

Samsung Galaxy A53 5G: caratteristiche tecniche

Sappiamo per ora che il Samsung Galaxy A53 5G dovrebbe essere dotato di un display AMOLED 6.46 con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, in configurazione punch-hole, con sensore di impronte integrato. Ci saranno: fotocamera anteriore per selfie da 32 MP e quadrupla fotocamera posteriore da 64 MP+12 MP+5 MP+5 MP.

Il cuore dello smartphone dovrebbe essere rappresentato dal processore Exynos 1200 mentre il sistema operativo girerebbe su Android 12 basato su OneUI 4. Per quanto riguarda la memoria e la capacità di archiviazione dello smartphone, sarà disponibile per due diverse opzioni che sono 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, espandibili tramite scheda SD fino a 1 TB.

Lo smartphone potrebbe essere dotato di una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica, come ormai da tradizione Samsung, molto lenta: 15 W. Avrà un sensore di impronte digitali in-display, 8,1 mm di spessore e un peso di 190 grammi.

Samsung Galaxy A53 5G: prezzo

Non ci sono ancora notizie ufficiali sul prezzo di listino che avrà Samsung Galaxy A53 5G. Trattandosi di un dispositivo della famiglia Galaxy A, quella più economica della gamma Samsung, non dovrebbe essere una cifra molto elevata.

L’attuale Galaxy A52, per farsi un’idea, è stato presentato a marzo dell’anno scorso con un prezzo di partenza di 349 euro.