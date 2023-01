Come sarà Xiaomi 13 Lite

Il nuovo Xiaomi 13 Lite sarà la versione globale dello Xiaomi Civi 2 (in foto), già presentato in Cina lo scorso settembre. A svelarlo, indirettamente, è stata la Google Play Console, il "dietro le quinte" del Play Store di Google dove il dispositivo è apparso tra quelli per i quali è possibile dichiarare la compatibilità delle app Android che si vogliono pubblicare.

Il nuovo smartphone, che si aggiunge a Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 standard, è un modello di fascia media quasi identico al Civi 2. Quest’ultimo, inizialmente, era previsto in Europa con il nome di Xiaomi 12 Lite 5G NE, ma oggi abbiamo conferma che si chiamerà Xiaomi 13 Lite. A questo punto per completare la serie, manca solo lo Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi 13 Lite: come sarà

Secondo la scheda tecnica pubblicata su Google Play Console, il nuovo telefono Xiaomi 13 Lite ha il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, abbinato a 8/12 GB di RAM e a 128/256 GB di storage.

Il display misura 6,55 pollici, con bordi curvi, è di tipo AMOLED, ha risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Sul retro dello Xiaomi 13 Lite sono state poste tre fotocamere: due sensori da 50 MP, di cui uno ultra grandangolare e un sensore da 2 MP macro. Lo Xiaomi Civi 2 ha due fotocamere anteriori da 32 MP, ma Xiaomi 13 Lite ne avrà soltanto uno.

Le connessioni includono, oltre al 5G, anche WiFi 6, Bluetooth 5.2 e l’NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e la ricarica rapida è da 67W.

Xiaomi 13 Lite: disponibilità e prezzi

Il prezzo del nuovo Xiaomi 13 Lite, in Cina, probabilmente non si discosterà troppo da quello dello Xiaomi Civi 2: 2.399 yuan (348 euro) per la variante con 8/128 GB, 2.499 yuan (362 euro) per la variante 8/256 GB e 2.799 yuan (405 euro) per la versione da 12/256 GB.

I prezzi di listino europei dello Xiaomi 13 Lite, come al solito, non corrisponderanno ai prezzi cinesi poiché ci sarà un ritocco verso l’alto a causa dei costi di trasporto e tassazione.