Come sarà Xiaomi Pad 7 Pro

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi sta preparando un nuovo tablet destinato a catturare l’attenzione degli appassionati di tecnologia: è il tanto atteso Xiaomi Pad 7 Pro, le cui tracce sono state recentemente trovate nel codice di “MiCode“, il kernel del sistema operativo dei dispositivi Xiaomi e Redmi. Il nuovo tablet è indicato con il nome in codice “Sheng“, o con il numero di modello “N81A“.

Xiaomi Pad 7 Pro: caratteristiche tecniche

Queste informazioni sono state trovate e diffuse dal magazine online GSM China, insieme ad un abbozzo di scheda tecnica del nuovo tablet. Il dispositivo avrebbe un display LCD da 10 pollici, prodotto da Tianma, con una risoluzione di 1.480×2.367 e un elevato refresh rate di 144 Hz, dettaglio che di solito permette una elevata fluidità se il processore è abbastanza potente.

Nel caso specifico, dovrebbe esserlo abbondantemente: il Pad 7 Pro è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, già impiegato su smartphone flagship come Xiaomi 13 e quasi tutti gli altri top di gamma del 2023. Questo chip offre prestazioni molto elevate, una grande affidabilità e consumi elettrici non eccessivi.

La sezione fotografica comprende due fotocamere posteriori, la principale grandangolare e una dedicata alla profondità. Mancano, al momento, dettagli specifici sulla fotocamera frontale. Il sistema audio è composto da 4 altoparlanti stereo, e dovrebbe essere di qualità molto buona.

Ancora nessuna informazione, invece, né sulla batteria né sulla potenza di ricarica. Il tablet avrà il nuovo sistema operativo HyperOS basato su Android 14, appena presentato da Xiaomi a livello globale.

Quando esce Xiaomi Pad 7 Pro

Secondo quanto riferito da GSM China, Xiaomi Pad 7 Pro sarà disponibile esclusivamente sul mercato cinese. Il lancio ufficiale sarebbe programmato per coincidere con l’uscita di Xiaomi 14 Ultra e si prevede che i nuovi prodotti saranno sul mercato già nell’aprile 2024.

In Italia gli Xiaomi Pad 7 non sono ancora arrivati: il tablet Xiaomi più recente disponibile sul nostro mercato è Xiaomi Pad 6 (in foto) dotato di chip Qualcomm Snapdragon 870 e venduto al prezzo di listino di circa 450 euro.

Negli ultimi mesi il mercato globale dei tablet ha subito una forte contrazione, tornando ai livelli pre-pandemia. Se la situazione non cambierà, quindi, è molto probabile che Xiaomi porti in Europa soltanto i tablet più economici e, quindi, che non vedremo mai Xiaomi Pad 7 Pro.