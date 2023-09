Fonte foto: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi Watch 2 Pro sta arrivando: il prossimo top di gamma della famiglia di smartwatch di Xiaomi sarà svelato a breve, diventando una delle principali novità di Xiaomi per la parte finale del 2023. Le ultime indiscrezioni, pubblicate da MySmartPrice, anticipano diversi dettagli sul dispositivo, confermando le specifiche tecniche e chiarendo le tempistiche di lancio dello smartwatch. Xiaomi Watch 2 Pro è sempre più vicino al debutto e arriverà in Europa per affiancare altri modelli di fascia alta come lo Xiaomi Watch S1 Pro (in foto).

Xiaomi Watch 2 Pro: come sarà

Secondo quanto rivela la fonte, il nuovo Xiaomi Watch 2 Pro avrà un display circolare da 1,43 pollici, con pannello AMOLED, funzione always-on e tante opzioni di personalizzazione, grazie a un gran numero di quadranti (alcuni esclusivi). Lo smartwatch, inoltre, avrà una cassa in acciaio inossidabile e una ghiera rotante, simile a quella vista sul recente Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Previsti anche due tasti fisici, le cui funzioni saranno tutte da verificare, accanto alla corona centrale. Lo smartwatch arriverà in almeno due colorazioni. La prima con cinturino in pelle marrone e cassa in acciaio con finitura argentata e la seconda con colorazione nera per cassa e cinturino (in gomma fluorata).

Ci saranno versioni con connettività solo Bluetooth e versioni che aggiungeranno anche il supporto 4G LTE. Grande attenzione, naturalmente, sarà posta anche al monitoraggio della salute e dell’allenamento. Con Xiaomi Watch 2 Pro sarà possibile monitorare vari parametri vitali, analizzare la composizione corporea e il sonno, il livello di SpO2 e tenere traccia di decine di attività sportive.

Per la parte finale dell’anno, Xiaomi potrebbe lanciare anche altri smartwatch da affiancare al nuovo top di gamma. È possibile, infatti, la realizzazione di un modello con un prezzo più accessibile oltre che di altre varianti del Watch 2 Pro al centro del leak di oggi.

Xiaomi Watch 2 Pro: quando arriva

Il nuovo Xiaomi Watch 2 Pro è molto vicino al debutto: MySmartPrice prevede l’avvio della commercializzazione del nuovo smartwatch entro la fine del mese di ottobre, in tempo per sfruttare il periodo di shopping prenatalizio.

Il prossimo 26 di settembre, però, Xiaomi ha organizzato un evento di lancio per i nuovi Xiaomi 13T e 13T Pro. Tale evento potrebbe essere l’occasione giusta per Xiaomi per presentare il nuovo dispositivo, che andrebbe realmente in vendita solo il mese successivo.

Secondo le nuove indiscrezioni, lo smartwatch di Xiaomi arriverà sul mercato europeo con un prezzo di circa 400 euro. Al momento, però, non è chiaro se questo prezzo si riferisca alla versione base con connettività Bluetooth oppure alla variante 4G LTE.