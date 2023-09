Fonte foto: Framesira / Shutterstock

Xiaomi ha in programma il lancio dei nuovi Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro. Le indiscrezioni trapelate tra luglio e agosto si sono rivelate errate: secondo questi rumor, infatti, la data di presentazione era programmata per il 1° settembre. I piani sono cambiati e ora Xiaomi ha ufficializzato una nuova data di lancio. I nuovi smartphone sono pronti a sostituire gli Xiaomi 12T e 12T Pro (in foto) dello scorso anno.

Xiaomi 13T e 13T Pro: quando arrivano

I nuovi smartphone di Xiaomi, secondo le ultime informazioni, saranno presentati il prossimo 26 settembre nel corso di un evento di lancio a Berlino, dedicato proprio a Xiaomi 13T e 13T Pro.

I due smartphone sono destinati a diventare il nuovo punto di riferimento della gamma Xiaomi per l’Europa. Le vendite potrebbero, quindi, prendere il via già entro la fine del mese di settembre o, al massimo, nei primi giorni del prossimo mese di ottobre.

Ancora da confermare sono i prezzi: il top di gamma Xiaomi 13T Pro potrebbe partire da 849,90 euro, come il 12T Pro dello scorso anno, mentre per il 13T il prezzo di partenza potrebbe essere di 649,90, come per il 12T (a parità di RAM e storage).

Possibile anche un leggero aumento del prezzo di listino rispetto alla precedente generazione, per entrambi i modelli, seguendo quanto già avvenuto a inizio 2023 con il lancio dei nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro.

Xiaomi 13T e 13T Pro: come saranno

La scheda tecnica dei nuovi smartphone di Xiaomi è già stata anticipata da numerose indiscrezioni. Per lo Xiaomi 13T ci sarà il SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra mentre per lo Xiaomi 13T Pro è confermata la presenza, sotto la scocca, del più potente MediaTek Dimensity 9200+ e in grado di offrire prestazioni da vero top di gamma, in linea con lo Snapdragon 8 Gen 2 dello Xiaomi 13 Pro.

Entrambi gli smartphone arriveranno sul mercato con varie combinazioni di RAM e storage, a partire da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. In Italia, Xiaomi potrebbe distribuire solo alcune versioni dei suoi smartphone. In particolare, Xiaomi 13T Pro potrebbe arrivare sul mercato con 12 GB di RAM e vari tagli di storage.

I nuovi smartphone di Xiaomi avranno entrambi una batteria da 5.000 mAh. La differenza tra i due modelli sarà nella velocità di ricarica: per Xiaomi 13T, infatti, la potenza di ricarica sarà di 67 W mentre per il 13T Pro si arriverà fino a 120 W.

Il display dei nuovi smartphone di Xiaomi sarà un AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate di 144 Hz oltre che un foro per la camera anteriore. Il sistema operativo sarà Android 13, personalizzato dalla MIUI. Come per altri top di gamma, Xiaomi garantirà almeno 3 major update e fino a 5 anni di supporto software.