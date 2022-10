Come saranno i nuovi Realme 10 e 10 Pro+

Realme sta per lanciare i suoi nuovi smartphone medi, il Realme 10 5G e il Realme 10 Pro+. Lo si deduce dall’apparizione di entrambi i modelli, seppur con nome in codice, nel database dell’ente di certificazione TENAA, equivalente cinese della FCC americana. Tale certificazione è necessaria ai dispositivi elettronici per la commercializzazione, quindi le informazioni fornite alla TENAA sono quelle del prodotto definitivo anche se, purtroppo, non rappresentano la scheda tecnica completa del device.

Realme 10 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo smartphone Realme 10 5G, il cui nome di prodotto è RMX3663, misura 163,7 millimetri di lunghezza, 74,2 millimetri di larghezza e ha uno spessore di 8,1 mm, per un peso di 190 grammi.

Il processore della versione 5G resta al momento sconosciuto ma dovrebbe essere un SoC MediaTek recente, come il Dimensity 810. Potrebbe essere lanciata anche una versione 4G più economica, dotata di MediaTek Helio G99. I tagli di memoria disponibili saranno da 6, 8 o 12 GB di RAM e 64, 128, 256 o 512 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display sarà di tipo LCD, da 6,7 pollici con risoluzione di 1.080×2.400 pixel ma non si conosce ancora se avrà una frequenza di aggiornamento di 90 o 120 Hz. Il sensore delle impronte digitali sarà posto sul fianco del telefono.

Le fotocamere poste sul retro sono due, il sensore principale da 108 MP e un sensore di profondità da 2 MP per l’effetto Bokeh. La fotocamera anteriore è da 16 MP. Infine, la batteria avrà una capacità di 5.000 mAh, con ricarica da 33W.

Realme 10 Pro+: caratteristiche tecniche

Il Realme 10 Pro+ è riconoscibile nell’archivio TEENA dal numero di modello RMX3687. Le dimensioni sono: 161,5 millimetri di lunghezza, 73,9 millimetri di larghezza e 7,8 mm di spessore per un peso di 172,5 grammi. Il processore è il MediaTek Dimensity 1080 affiancato da 6 GB, 8 GB e 12 GB di RAM e 128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione.

Il display è di tipo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il sensore delle impronte digitali è posto sotto lo schermo.

Sul retro sono state collocate tre fotocamere, la principale da 108 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera selfie è da 16 MP. La batteria ha una capacità 5.000 mAh, con ricarica veloce da 67 W.

Realme 10 e Realme 10 Pro+: disponibilità e prezzo

La comparsa di Realme 10 e Realme 10 Pro+ sul database TEENA rappresenta un passo avanti notevole che potrebbe portare a una commercializzazione dei due smartphone in breve tempo, almeno in Cina.

Sul prezzo non abbiamo ancora indicazioni sufficienti, soprattutto per la versione del Realme 10 5G della quale non conosciamo il processore. Ricordiamo che Realme 9 4G è arrivato in Italia a 249 euro per la versione 6/128 GB, Realme 9 5G a 229 euro in versione 4/64 GB.