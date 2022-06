Come saranno le fotocamere di Samsung Galaxy S23

Samsung scalda i motori e si appresta a lanciare il suo nuovo top di gamma Galaxy S23, che arriverà a inizio dell’anno prossimo ma che, naturalmente, è già in preparazione da tempo. Sarà uno degli smartphone più attesi dell’anno, ma secondo il solitamente ben informato sito olandese Galaxy Club le novità, almeno per quanto riguarda il comparto fotocamere, non saranno così importanti come ci i fan di Samsung si aspettano.

Da un lato ci sarebbe la conferma per Galaxy S23 standard e Galaxy S23+ dell’attuale configurazione posteriore, già vista sulle versioni Galaxy S22, ossia sensore principale da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 12 MP e teleobiettivo con zoom 3x da 10 MP. Dall’altro le modifiche al comparto fotocamere riguarderebbero il sensore anteriore su Galaxy S23 standard e Galaxy S23+. Infatti, appena una settimana fa lo stesso sito, ha annunciato che queste due versioni del prossimo top di gamma di Samsung (Galaxy S23 standard e Galaxy S23+) saranno state dotate di una fotocamera frontale per i selfie con una risoluzione superiore rispetto al telefono attuale Samsung Galaxy S22 (in foto). Le indiscrezioni suggerivano un sensore da 12 MP. Discorso diverso per il Samsung Galaxy S23 Ultra che dovrebbe veder confermata la fotocamera anteriore da 40 MP già presente su Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S23: le fotocamere

Ricapitolando le ultime indiscrezioni, il Samsung Galaxy S23 e il Galaxy S23+ avranno una nuova fotocamera frontale: non più l’attuale da 10 MP, ma una nuova da 12 MP. Nessun cambiamento, invece, su Samsung Galaxy S23 Ultra, che avrà la stessa fotocamera da 40 MP del Galaxy S22 Ultra.

Discorso inverso per il comparto fotografico posteriore: il Samsung Galaxy S23 e il Galaxy S23+ avranno la stessa configurazione dei modelli attuali, compreso lo zoom 3X da 10 MP introdotto con Galaxy S22. Su Galaxy S23 Ultra, invece, potrebbe (e ripetiamo: potrebbe) debuttare il nuovo sensore principale da 200 MP di Samsung: l’Isocell HP1 (molto meno probabile la presenza dell’Isocell HP3)

Galaxy S23: quando arriva

I rumor più attendibili circa la data di lancio della nuova serie Samsung Galaxy S23 trovano plausibile che la data di lancio sia programmata per l’8 febbraio 2023, con effettiva disponibilità sul mercato il 24 febbraio.

Circa i prezzi, teniamo presente che l’attuale Samsung Galaxy S22 (che è stato presentato ufficialmente il 9 febbraio 2022 in occasione dell’evento Unpacked) ha un prezzo di partenza di 879 euro per la versione 8/128 GB, mentre il Galaxy S22+ parte da 1.079 euro e Galaxy S22 Ultra da 1.279 euro.