Come saranno le OnePlus Buds Pro 2

Secondo le ultime indiscrezioni i nuovi auricolari in-ear OnePlus Buds Pro 2 potrebbero arrivare ben presto sul mercato. A darne notizia è il leaker Steve Hemmerstoffer (@OneLeaks) attraverso le pagine dello store online indiano Pricebaba.

Sulla base di queste anticipazioni, non confermate ufficialmente, il design rimanderebbe agli auricolari OnePlus Buds Pro (in foto) e dunque non apporterebbe significativi cambi di look mentre a subire miglioramenti sarebbero le componenti hardware e il software.

OnePlus Buds Pro 2: come sarebbero

Alla luce delle indiscrezioni pubblicate in India i nuovi auricolari OnePlus Buds Pro 2 conserverebbero l’originale driver da 11 millimetri, già visto sugli auricolari OnePlus Buds Pro, ma aggiungerebbero un secondo driver da 6 millimetri.

La soluzione del doppio driver per gli auricolari in-ear non è una novità: sia le cuffiette di Oppo Enco X2 e sia le Huawei FreeBuds Pro 2 hanno adottato questa soluzione che consente di riprodurre un suono più nitido, pulito, sfumato e dettagliato perché ogni driver si occupa di suonare solo alcune frequenze.

Lato software, invece, a bordo degli auricolari OnePlus Buds Pro 2 sarebbe stato adottato il codec LDHC 4.0 che potrebbe contribuire a fornire sia una migliore qualità del suono sia una migliore connettività con gli altri dispositivi Bluetooth. Probabilmente saranno ereditate dalle OnePlus Buds Pro 2, invece, tutte le funzionalità e i codec già presenti sulla versione precedente.

Cioè la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 45 decibel, la latenza di 94 millisecondi, la certificazione IP55 (resistenza a polvere e getti d’acqua), l’autonomia elevata e la ricarica rapida Warp Charge, che in 10 minuti assicura 10 ore di autonomia.

OnePlus Buds Pro 2: quando arriverebbero e prezzo

Purtroppo tra tutte queste indiscrezioni mancano le indicazioni relative alla data di uscita, ai mercati di distribuzione e soprattutto il prezzo. L’ipotesi è che il costo dei nuovi auricolari OnePlus Buds Pro 2 resti simile a quello del modello precedente OnePlus Buds Pro: 149 euro.