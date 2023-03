OnePlus Pad sta arrivando anche in Italia: ecco quando

Anche se in Cina già si attende il successore, in Europa OnePlus Pad è uno dei tablet più attesi nel 2023. Annunciato già dallo scorso anno, arriverà in Italia dal 10 aprile, data in cui sarà in preordine.

Questo dispositivo è un tablet di fascia medio alta e le caratteristiche della scheda tecnica lo evidenziano in ogni sua componente. Dal processore, il Mediatek Dimensity 9000, alle abbondanti memorie, dalle fotocamere alla batteria, il OnePlus Pad punta a sfidare i colossi del mercato dei tablet Android come Samsung.

OnePlus Pad: caratteristiche tecniche

OnePlus Pad ha il chip MediaTek Dimensity 9000, un SoC visto in molti smartphone top di gamma dell’anno scorso. Generosi i tagli di memoria: 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il display di tipo LCD ha i bordi curvi e misura 11,61 pollici, la risoluzione è di 2.800×2.000 pixel, la luminosità di picco è di 500 nit, l’aggiornamento di frequenza tocca i 144 Hz. Infine, non manca la certificazione Dolby Vision a questa lista di caratteristiche particolarmente pregevoli. Anche le fotocamere sono apprezzabili, infatti il sensore posto sul retro del OnePlus Pad è da 13 MP mentre il sensore anteriore anteriore è da 8 MP ed è collocato al centro della cornice orizzontale, cosa che lo rende particolarmente comodo per le videochiamate.

OnePlus Pad ha un sistema audio Dolby Atmos con tecnologia "omni bearing sound field" che fa in modo che il suono ci segua anche se giriamo il tablet da orizzontale a verticale e viceversa.

Riguardo alle connessioni disponibili, al momento OnePlus Pad non è disponibile con lo slot per la SIM telefonica, ma solo in versione WiFi 6. Ci sono poi anche il Bluetooth 5.3 LE e una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati, mentre manca il chip per NFC.

OnePlus Pad ha una batteria da 9.510 mAh e ricarica rapida SuperVooc da 67W. Secondo le specifiche del produttore la carica passa da 0 a 100% in 80 minuti, la batteria in standby dura 1 mese e il tablet resta acceso per almeno 14 ore di riproduzione video.

OnePlus Pad: prezzo e disponibilità

OnePlus Pad sarà disponibile al preordine dal 10 aprile, anche in Italia, ma non non è stato ancora reso noto il prezzo di listino per il nostro Paese. Possiamo dire con certezza che non sarà economico, vista la scheda tecnica, ma per il prezzo esatto ed eventuali promo di lancio dovremo attendere poco meno di un mese.