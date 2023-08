Come scannerizzare documenti fronte retro con Android

Fonte foto: Shutterstock

Scannerizzare documenti fronte retro utilizzando lo smartphone Android è semplicissimo. Non è necessario avere particolari competenze e non bisogna seguire procedure contorte e complicate. Basta usare l’app giusta per scannerizzare documenti fronte retro su Android.

Un meccanismo analogo può essere utilizzato anche per iPhone. Si tratta sempre di un sistema semplice e immediato che permette a tutti, senza alcuna limitazione, di poter scannerizzare un documento in pochi secondi.

Non è più necessario, quindi, avere uno scanner. Per digitalizzare un documento e includerlo in un file PDF, in modo da condividerlo via mail o per qualsiasi altra finalità, basta usare il proprio smartphone e affidarsi a un’applicazione in grado di supportare la scannerizzazione.

Vediamo, quindi, come fare per scannerizzare documenti fronte retro con Android, oltre che con iPhone, andando a consigliare alcune app utilissime per portare a termine un’operazione di questo tipo, nel minor tempo possibile.

Usare la fotocamera dello smartphone

Si tratta, probabilmente, del sistema più utilizzato per scannerizzare documenti con lo smartphone Android. Ricorrendo alla fotocamera dello smartphone è possibile digitalizzare, facilmente, un documento.

Bastano due foto, una alla parte frontale e una a quella posteriore del documento, per completare la scansione. Le foto scattate possono essere poi editate, utilizzando l’editor dell’app Galleria oppure di Google Foto.

Alcuni produttori includono nell’app della fotocamera una modalità Documenti. Tutto dipende dal modello di smartphone utilizzato. Il consiglio è di dedicare qualche minuto alla “esplorazione” dell’applicazione in modo da individuare facilmente tutte le opzioni disponibili legate alla digitalizzazione dei documenti.

Per unire le foto del documento e inserirle in un unico PDF è possibile utilizzare una delle tante applicazioni presenti sul Play Store. Tra le migliori c’è PDF Converter – JPG a PDF, app gratuita con un punteggio medio di 4,9 su 5 (basato su oltre 10 milioni di recensioni). Cercando s sul Play Store, in ogni caso, è possibile individuare varie opzioni.

Scannerizzare documenti con Google Drive

La soluzione consigliata per scannerizzare documenti fronte retro con lo smartphone Android è rappresentata dall’utilizzo dell’app di Google Drive, il servizio di cloud storage di Google che mette a disposizione 15 GB di spazio gratis, con possibilità di liberare spazio già occupato facilmente.

Utilizzare Google Drive per scannerizzare documenti è semplicissimo: basta aprire l’app (già preinstallata su quasi tutti gli smartphone Android) e poi premere sull’icona + presente nella scheda Home.

Ora si deve premere Scansiona. A questo punto si aprirà la fotocamera e sarà possibile scattare la prima foto del documento. Una volta scattata la foto (se serve, è possibile editarla con gli strumenti integrati nell’app) si premere l’icona + in basso a sinistra per scattare una seconda foto (il retro del documento).

A questo punto bisogna premere su Salva, scegliere il nome del file e la posizione dove salvarlo e poi ancora premere sul tasto Salva per confermare l’operazione. In questo modo, è possibile creare un file PDF con due pagine, una con il fronte e una con il retro del documento scansionato.

Utilizzando Google Drive è possibile salvare il documento scannerizzarlo direttamente in cloud, sfruttando lo spazio cloud del proprio account Google. Da qui è possibile scaricarlo sul proprio PC o semplicemente tenerlo in archivio, sempre pronto all’uso.

La scannerizzazione fronte retro del documento con Google Drive è disponibile solo per l’app Android del servizio. Chi ha un iPhone, quindi, non potrà utilizzare l’app di Google per completare questa semplice operazione. Fortunatamente, le alternative non mancano.

Scannerizzare documenti su iPhone

Scannerizzare documenti fronte retro su smartphone Android è semplicissimo e utilizzando Google Drive diventa un vero e proprio gioco da ragazzi. Anche su iPhone, però, è possibile completare questa semplice procedura senza troppe complicazioni.

Anche in questo caso è possibile utilizzare un’app preinstallata sullo smartphone. Per scannerizzare documenti con iPhone è possibile affidarsi all’app Note. Una volta aperta l’app, bisogna creare una nuova nota, premendo sul tasto in basso a destra (l’icona della matita).

A questo punto è necessario premere sull‘icona della fotocamera e poi su Scansiona documenti per avviare l’app della fotocamera e scattare le foto ai documenti. Per scannerizzare un documento fronte retro è possibile scattare due foto in sequenza, una alla parte frontale e una alla parte posteriore.

Effettuato il salvataggio, l’app creerà un file PDF con le due foto del documento. Tale file può essere condiviso, premendo l’icona situata nella parte alta dello schermo. Ad esempio, è possibile inviarlo via mail (anche a sé stessi) oppure tramite un’app di messaggistica.