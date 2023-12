Come scaricare e impostare Apple Foto su Windows 10

Fonte foto: Worawee Meepian / Shutterstock.com

È possibile accedere ad Apple Foto su Windows 10 (o anche su Windows 11) sfruttando la sincronizzazione multi-dispositivo garantita da iCloud, il servizio cloud di Apple. La procedura da seguire è semplicissima grazie alla possibilità di installare l’app di iCloud su qualsiasi computer Windows 10/11. Vediamo come fare.

Attivare la sincronizzazione di Apple Foto

Per prima cosa, è necessario attivare la sincronizzazione sul cloud di Apple Foto. Dall’app Impostazioni del proprio iPhone è sufficiente premere sul proprio nome in alto e poi su iCloud > Foto e poi premere su Sincronizza questo iPhone. La stessa procedura può essere ripetuta anche sul proprio iPad e sul Mac per sincronizzare tutte le immagini e i video sfruttando il servizio cloud di Apple.

In questo modo, sarà possibile accedere alle immagini salvate nei propri dispositivi Apple anche da Windows. Da notare, invece, che bisogna adottare alcuni accorgimenti specifici per poter accedere a iCloud su Android. Resta sempre possibile, in ogni caso, accedere a iCloud via browser web, raggiungendo il sito icloud.com ed effettuando il login con il proprio ID Apple. In questo modo è anche possibile recuperare file cancellati da iCloud.

Installare iCloud su Windows 10

La prima cosa da fare è installare l’app di iCloud sul proprio computer Windows. Basta accedere al Microsoft Store via browser web oppure dall’app inclusa nel menu Start e, tramite il motore di ricerca integrato, individuare l’app del servizio di Apple e avviare il download e la successiva installazione. A questo punto bisogna premere Apri e poi inserire le credenziali d’accesso del proprio ID Apple. Per completare l’accesso potrebbe essere necessario confermare l’operazione tramite la notifica inviata da Apple sul proprio iPhone o sul Mac.

Scegliere cosa sincronizzare

A questo punto, per impostare Apple Foto su Windows 10 è necessario completare la configurazione di iCloud scegliendo cosa sincronizzare. Bisogna attivare la spunta accanto all’opzione Foto (premendo sul tasto Opzioni è possibile scegliere se sincronizzare anche gli album condivisi e accedere ad altre opzioni di sincronizzazioni). A questo punto, basta premere su Applica.

Come caricare e scaricare immagini da Apple Foto

Completata la configurazione, è possibile accedere ad Apple Foto dal PC Windows 10 andando in Esplora File e poi cliccando su Foto di iCloud nella barra laterale della nuova finestra. Chi utilizza un computer Windows 11 ha la possibilità anche di accedere a foto e video caricate su iCloud tramite l’app Foto già preinstallata nel computer.

Dalla cartella Foto di iCloud è possibile sia scaricare foto (basta trascinarle in un’altra cartella ad esempio) che caricarle, spostandole dal PC al servizio cloud di Apple per poi sfruttare la sincronizzazione con tutti gli altri dispositivi con cui è stato effettuato l’accesso con il proprio ID Apple (per la sincronizzazione è necessario avere spazio cloud a sufficienza).