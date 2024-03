Come recuperare file cancellati iCloud

Recuperare i file cancellati da iCloud è possibile ed è anche molto semplice: ecco come fare per ripristinare un file cancellato

Fonte foto: aradaphotography / Shutterstock.com

Recuperare un file cancellato da iCloud è possibile, almeno in alcuni casi. Il servizio di cloud storage di Apple, infatti, integra diversi sistemi per il recupero dei file che permettono di ripristinare un file cancellato per errore dall’utente. Il ripristino può avvenire, facilmente, accedendo alla versione web i Cloud Drive, utile anche per accedere ad iCloud da Android.

Ecco come fare a recuperare file cancellati da iCloud:

Recuperare dati cancellati da iCloud

Hai cancellato un file iCloud e per completare l’opera hai addirittura svuotato il cestino? Ora vorresti tornare indietro nel tempo per riavere quel documento. Fortunatamente il sistema ti permette recuperarlo in modo semplice. La procedura è ancora più semplice se il file si trovava in una cartella sincronizzata con iCloud Drive.

Per prima cosa bisogna accedere a iCloud.com dal browser e premere su Il tuo spazio di archiviazione in basso. Da qui, è necessario premere su Recupero dei dati da cui è possibile accedere a quattro tipologie di ripristino dei dati cancellati da iCloud:

Ripristina file

Ripristina segnalibri

Ripristina contatti

Ripristina calendari

Il ripristino è possibile entro 30 giorni dall’eliminazione dei dati.

Recuperare foto e video cancellati da iCloud

Il cloud storage Apple permette anche di ripristinare video e fotografie cancellati recentemente da iPhone, iPad o altri dispositivi del marchio. iCloud contiene tutte le foto e i video salvati sul dispositivo. Si possono recuperare tutti quelli eliminati meno di 30 giorni prima.

Per farlo, occorre accedere a iCloud.com dal web e cliccare su Foto e poi su Eliminati di recente. In questa sezione è possibile accedere a tutti i file multimediali cancellati di recente. Premendo su uno di questi file e poi su Recupera sarà possibile ripristinarlo.

Da notare, inoltre, che è possibile recuperare foto e video cancellati da iPhone e iPad grazie alla funzione Cestino dell’app Foto. Anche in questo caso, infatti, i file eliminati resteranno recuperabili per 30 giorni successivi alla data di eliminazione.

Ripristinare un backup da iCloud

Un modo drastico ma efficace per recuperare uno o più file cancellati dall’iPhone o dall’iPad è quello di ripristinare il backup di iCloud del proprio dispositivo. Il ripristino può avvenire dopo una nuova inizializzazione che comporterà la cancellazione di tutti i dati. Per completare questa procedura è necessario andare in Impostazioni > Generali > Trasferisci o inizializza iPhone > Inizializza contenuto e impostazioni, seguendo poi la procedura guidata.

Prima di formattare il dispositivo, però, è necessario verificare la disponibilità di un backup su iCloud. Per fare questa verifica bisogna andare in Impostazioni e poi premere sul proprio ID Apple e ancora su iCloud > Backup iCloud andando a selezionare il backup disponibile sotto la voce Tutti i backup dei dispositivi. In questo modo è possibile controllare la data in cui è stato effettuato il backup e quali sono i dati inclusi nel backup stesso.