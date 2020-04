Come scegliere la miglior carta prepagata: il confronto

Da qualche anno a questa parte, il mercato bancario e finanziario italiano è attraversato da un grosso cambiamento. Un cambiamento che porta un nome ben preciso: quello delle carte prepagate smart. Anche se per molti versi potrebbero ricordare le carte prepagate ricaricabili esistenti da decenni anche in Italia, le prime offrono decine di servizi avanzati e sono completamente controllabili da smartphone (o, tutt’al più, da computer).

Le carte di credito online hanno così avvicinanto decine di migliaia di ragazzi e di ragazze a un mondo che, altrimenti, sarebbe rimasto sconosciuto per chissà quanto tempo. Utilizzabili praticamente ovunque, possono essere richieste anche da minorenni o mentre si è in viaggio all’estero. Insomma, un prodotto estremamente versatile che si adatta alle esigenze più disparate, e non solo di “normali cittadini”: in molti casi, infatti, ci sono piani pensati appositamente per professionisti e piccole aziende, che trovano nelle carte prepagate smart un fidato compagno di business.

In un panorama così ricco, però, è anche possibile cadere facilmente in errore. Ossia, scegliere una carta conto che abbia sin troppe funzionalità rispetto alle proprie necessità o una che non abbia tutto ciò di cui abbiamo realmente bisogno. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche principali di una carta di credito online.

Carte di credito prepagate: come sceglierle

Per capire quale sia la carta di credito più adatta alle proprie esigenze è necessario innanzitutto capire cos’è una carta prepagata ricaricabile e quali sono le caratteristiche che la rendono smart. Quando parliamo di carte prepagate ci riferiamo a strumenti di pagamento che non sono legati a nessun conto corrente. Questo vuol dire che gli unici fondi a disposizione dell’utente sono quelli che lui stesso depositerà all’interno della carta: per molti versi una limitazione, ma per altri anche una forma di sicurezza aggiuntiva.

Ciò che rende queste carte “smart” è la possibilità, come detto, di richiederla e gestirla dallo smartphone, senza necessità di recarsi in una filiale o in una sede fisica. Ma non solo: le carte di credito online offrono ai loro clienti decine di funzionalitàche consentono una gestione “snella” dei propri risparmi e dei propri guadagni.