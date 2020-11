Fare acquisti su Amazon è una grande comodità: stando seduti alla propria scrivania, utilizzando un computer o uno smartphone, è possibile acquistare praticamente di tutto: dai prodotti per la casa a quelli per l’igiene personale, dai vestiti agli elettrodomestici, e via di seguito. Ma quando si fanno molti acquisti sul celebre sito di e-commerce è anche bene sapere come andare a caccia di occasioni e di offerte. Anche per questo motivo è utile sapere come trovare quanto venduto e spedito da Amazon. Si tratta di prodotti che offrono un’ampia serie di vantaggi, sia in termini di costi che di velocità di spedizione, e quindi quando possibile è sempre meglio prediligere questi anziché altri.

Cosa significa venduto e spedito da Amazon

Quando si parla di venduto e spedito da Amazon, il significato è che si sta parlando di prodotti gestiti interamente dalla piattaforma di e-commerce in questione. Si tratta quindi di articoli che sono sicuri al cento per cento. Non è tutto: per ordini pari o superiori a 39 euro, in questo caso si potrà beneficiare della spedizione gratuita. Cosa che invece è sempre garantita se si è clienti Prime. Altro vantaggio non da poco è che sarà lo stesso sito di e-commerce a occuparsi di tutto: dalla vendita, alla spedizione, fino a offrire la garanzia e un ottimo sistema di reso. Dunque il prodotto arriverà in tempi brevissimi e in tutta sicurezza, con la possibilità di cambiarlo senza intoppi qualora non rispondesse alle caratteristiche auspicate, o in caso di danneggiamento, o ancora se vi fossero problemi di taglia, in caso di abiti o scarpe. Insomma, acquistare un prodotto venduto e spedito da Amazon rappresenta sempre un vantaggio non indifferente.

Come trovare un prodotto venduto e spedito da Amazon

Per selezionare un prodotto venduto e spedito da Amazon un filtro adeguato è quello di cui si ha bisogno. Come impostarlo? Innanzitutto è necessario accedere alla piattaforma Amazon ed entrare nel proprio profilo, inserendo i dati di accesso. Si dovrà quindi andare nella barra di ricerca per digitare il nome del prodotto che interessa. Con questa operazione Amazon mostrerà nella pagina tutti i prodotti che rispondono alla richiesta. A questo punto vi sono diversi sistemi per capire se un prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Ad esempio i clienti prime vedranno appunto la dicitura Prime sotto il titolo dell’oggetto: in questo caso si avrà la certezza che si tratta di prodotti che vengono spediti direttamente dal sito di e-commerce. Tuttavia per avere un elenco dei prodotti venduti e spediti da Amazon si dovrà accedere al menù che si trova sulla sinistra e cercare la dicitura ‘venditore’, per poi spuntare la casella ‘Amazon.it’. Questo consentirà di visualizzare solo gli articoli che vengono direttamente venduti da Amazon e da esso spediti. Un’operazione molto semplice, che consentirà poi di scegliere in tutta tranquillità.

Prodotti spediti da Amazon: le garanzie

Scegliere un prodotto venduto e spedito da Amazon consentirà di avere accesso alle condizioni di garanzia e di reso proprie del portale. Nello specifico, esso contente il reso dell’articolo acquistato senza la necessità di fornire motivazioni di sorta, entro 30 giorni da quando esso è stato consegnato, tranne nei casi in cui si parli di prodotti deperibili, che sono esclusi dalla normativa sul diritto di recesso. Inoltre, l’e-commerce in questione offre due anni di garanzia sui propri prodotti venduti e spediti direttamente. Questo significa che se essi presentano problemi entro due anni dall’acquisto, se ne può chiedere la sostituzione, o in alternativa il rimborso.

Qualora si scelga la prima opzione, Amazon invierà nel minor tempo possibile un prodotto nuovo uguale a quello acquistato, senza costi di spedizione di sorta. Se invece l’utente chiede il rimborso, o se l’articolo non è più in magazzino, l’azienda rimborserà quanto speso al momento dell’acquisto. Anche il costo del trasporto del reso rimane a carico di Amazon, che andrà a recuperare il pacco direttamente al domicilio.

Molto utile è anche l’assistenza fornita per prodotti venduti e spediti da Amazon: sarà sufficiente accedere al sito con il proprio profilo utente, quindi si dovrà cliccare sulla voce Servizio Clienti e quindi su Contattaci. Una volta messi in contatto con un operatore, attraverso il telefono o via chat, si potrà ricevere un’assistenza dedicata.