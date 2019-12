Come silenziare WhatsApp

26 Dicembre 2019 - Le notifiche di WhatsApp sono un vero e proprio incubo: se si utilizza molto l’applicazione e si è iscritti a tanti gruppi è normale ricevere messaggi in continuazione. Un vero e proprio tormento, soprattutto se si sta studiando oppure se si è lavoro. Cosa fare per mettere fine alle notifiche? Molto semplice, basta zittire WhatsApp. In che modo? Bloccando la ricezione delle notifiche oppure la loro visualizzazione.

Sia sulla versione Android sia iOS gli utenti possono silenziare le singole conversazioni, bloccando la ricezione delle notifiche per un periodo determinato di tempo. Una volta passato, però, le notifiche ritornano a tormentarci la vita. Per risolvere alla radice il problema è necessario cambiare alcuni settaggi all’interno delle Impostazioni. Un’operazione semplice che permette di silenziare WhatsApp e che aiuta a disconneterci un attimo dal mondo online. Ecco come zittire WhatsApp su iOS e Android.

Silenziare WhatsApp su Android

Prima di iniziare, occorre decidere cosa si vuole silenziare: è possibile rimuovere le notifiche di qualunque chat oppure selezionarne solo alcune.

Per silenziare completamente WhatsApp occorre accedere alle impostazioni del telefono e poi seguire il percorso Applicazioni e Notifiche > WhatsApp > Notifiche.

A questo punto, la maggior parte dei dispositivi, permette di bloccare tutti gli avvisi, silenziare solo i suoni oppure scegliere le cosiddette “brevi visualizzazioni” che appaiono per qualche secondo sullo schermo mentre si usa il telefono, ma poi spariscono.

Se invece si vuole silenziare una singola chat, occorre avviare WhatsApp e selezionare la conversazione desiderata. A questo punto, bisogna toccare il menù posizionato in alto a destra, affianco al nome del contatto e del gruppo, e poi la voce “Disattiva notifiche”. Il sistema permette di scegliere anche il periodo di tempo: 8 ore, 1 settimana o 1 anno. Inoltre, è possibile spuntare la voce “Mostra notifiche” se si vogliono mantenere gli avvisi nello schermo.

Novità per iOS: silenziare WhatsApp su iPhone

Così come succede per Android, anche su iOS occorre accedere a WhatsApp e selezionare la conversazione da silenziare. Trascinando il dito da destra a sinistra sulla chat, si apre un menù dove selezionare la voce “Altro” e poi “Silenzioso”. Anche qui si può scegliere il periodo di tempo: annullare le notifiche per 8 ore, 1 settimana oppure 1 anno. Per evitare la comparsa del simbolo dei messaggi non letti basta non spuntare su “Mostra Notifiche”. Si eliminerà così ogni avviso sull’arrivo dei messaggi. Naturalmente le comunicazioni arriveranno, e il mittente non sarà mai avvisato di questa operazione.