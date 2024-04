Stanco del tuo dispositivo elettronico? Ecco come e perché smaltirlo nel modo corretto

Conosciuta come TecnoLaura, è una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Se anche tu ami la tecnologia e i dispositivi smart che migliorano la vita, conoscerai bene la curiosità e la voglia di rinnovare i device per stare al passo con l’innovazione e beneficiare sempre di nuovi vantaggi. Proprio per questo è importante comprendere anche come smaltire correttamente ciò che non utilizziamo più, per salvaguardare l’ambiente, proteggere la nostra salute e promuovere la sostenibilità economica.

I rifiuti elettronici, noti come RAEE, includono dispositivi come computer, smartphone, televisori, grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature di illuminazione e dispositivi medici. Spesso contengono materiali pericolosi come piombo, mercurio e cadmio, che se abbandonati nel modo scorretto, possono contaminare il suolo e le acque. Smaltirli correttamente, invece, permette il recupero di materiali preziosi come oro, argento, rame e platino, che possono essere riciclati in nuovi dispositivi, riducendo la necessità di continuare ad estrarre risorse naturali. In sintesi, lo smaltimento corretto dei rifiuti RAEE è fondamentale per proteggere l’ambiente, ridurre i rischi per la salute pubblica, recuperare materiali preziosi e rispettare le normative e le leggi vigenti.

Sono cinque le principali modalità che possiamo considerare per smaltire i rifiuti elettronici, dal riuso all’eliminazione.

Regali o donazioni

La prima cosa a cui potresti pensare per liberarti di elettrodomestici che non usi più è donarli ad amici e familiari o ad associazioni che si occupano di distribuirli a persone che ne hanno davvero bisogno. Non tutte le persone o le organizzazioni hanno le risorse finanziarie per acquistare nuovi dispositivi tecnologici: donargli quelli che non vuoi più permette loro di accedere a strumenti che potrebbero altrimenti essere fuori dalla loro portata economica. Questo favorisce anche l’inclusione digitale e offre opportunità di apprendimento e sviluppo a individui e comunità svantaggiati.

Fonte foto: MisterGadget.Tech Shutterstock

Vendita online o offline

Un altro modo per liberarti di dispositivi ed elettrodomestici che non utilizzi più è rivenderli comodamente online, per prolungare il loro ciclo di vita se sono in buone condizioni.

Affinché le vendite online abbiano esito positivo è importante scegliere piattaforme di vendita affidabili che offrono protezione agli acquirenti e ai venditori, specializzate nella compravendita di dispositivi usati, come eBay, Subito e Wallapop.

Centri di raccolta RAEE comunali

In generale, si può ricorrere a canali di raccolta e riciclaggio autorizzati che si trovano in ogni comune. Ti basterà scrivere su Google il nome del paese in cui vivi e “centri di raccolta raee" per capire dove trovare il più vicino nei dintorni. A questo punto potrai recarti presso il Centri di Raccolta Comunale della tua città e portare i tuoi rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ad eventuali rifiuti di pile o accumulatori gratuitamente.

Ritiro della vecchia apparecchiatura equivalente nei punti di vendita

Se vuoi comprare un nuovo dispositivo elettronico, come una lavatrice o un frigorifero, devi sapere che hai il diritto di richiedere al rivenditore il ritiro di quello vecchio di cui vuoi liberarti, anche a domicilio, a condizione che sia pronto da ritirare, scollegato da qualsiasi installazione fissa, non sia un rischio per la salute e la sicurezza e sia idoneo alla raccolta.

Invece, se il dispositivo che vuoi smaltire è più piccolo di 25 cm, puoi consegnarlo agli stessi rivenditori gratuitamente e senza obbligo di comprare qualcos’altro.

Prima di consegnare i tuoi device per il riciclaggio, ricorda di cancellare tutti i dati personali e sensibili memorizzati in modo da proteggere la tua privacy e non lasciare tracce. Questo può essere fatto semplicemente ripristinando le impostazioni di fabbrica, soprattutto quando parliamo di computer, smartphone e tablet.

Riparazione o riuso dei vecchi dispositivi

Infine, è utile considerare l’opportunità di riparare o riutilizzare i dispositivi elettronici anziché eliminarli. La riparazione e il riuso possono prolungare la loro vita utile e ridurre la quantità complessiva di rifiuti elettronici generati. Esistono molte organizzazioni e programmi che offrono servizi di riparazione e riutilizzo, contribuendo a promuovere uno stile di vita più sostenibile e consapevole.

In conclusione, utilizzare la tecnologia comporta anche la responsabilità di smaltirla nei modi opportuni per proteggere l’ambiente, conservare le risorse e ridurre l’impatto negativo sulla salute pubblica. Ricorrere a canali di riciclaggio autorizzati e considerare l’opportunità di riparare o riutilizzare i dispositivi sono passi fondamentali verso una gestione responsabile dei RAEE.