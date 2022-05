Come sono i due nuovi Chromebook di Acer

Acer ha presentato due nuovi Chromebook: l’Acer Chromebook Spin 714 e l’Acer Chromebook Tab 510. I due dispoisitiv con Chrome OS arrivano a ridosso della presentazione dell’Acer Chromebook Spin 514 annunciato la scorsa settimana ed entrambi verranno portati sul mercato durante l’estate.

Come è facile intuire dai nomi, nel caso di Acer Chromebook Spin 714 si tratta di un notebook con Chrome OS, per la precisione un converibile (Spin, appunto), mentre nel caso di Acer Chromebook Tab 510 stiamo parlando di un tablet con Chrome OS. Il primo, che è il successore dell’apprezzatissimo Acer CHromebook Spin 713 dell’anno scorso, ha una architettura Intel di ultima generazione, il secondo è una piattaforma ARM con chip Qualcomm Snapdragon di derivazione mobile. Entrambi sono touch e supportano l’input col pennino, per scrivere a schermo, prendere appunti o semplicemente per gestire l’interfaccia di Chrome OS con la stilo.

Acer Chromebook Spin 714: caratteristiche tecniche

Acer Chromebook Spin 714 ha un display 14 pollici in formato 16:10, disponibile sia a risoluzione Full HD+ che QHD+. Protetto da un vetro Gorilla Glass di Corning, è in grado di rilevare 4.096 livelli di pressione del pennino.

Il processore è un Intel Core i7 di dodicesima generazione, disponibile sia in serie U (a basso consumo) che P (alte prestazioni), mentre la memoria RAM può arrivare fino a 16 GB, con 512 GB di disco SSD. L’Acer Chromebook Spin 714 è anche molto robusto, tanto da essere certificato MIL-STD-810H.

L’Acer Chromebook Spin 714 sarà disponibile ad agosto in Italia a 879 euro, la versione con aggiornamento di Chrome Enterprise a 979 euro.

Acer Chromebook Tab 510: caratteristiche tecniche

L’Acer Chromebook Tab 510 è un tablet da 10,1 pollici, dotato di un display LCD Full HD+ con rapporto schermo di 16:10. Il processore a bordo è il Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, abbastanza popolare sui Chromebook leggeri e sui tablet con Chrome OS, come questo.

Il tablet ha anche la connettività 4G LTE opzionale, che lo rende ideale per lavorare in movimento, e come il convertibile supporta l’input touch con pennino. Sull’Acer Chromebook Tab 510 troviamo due fotocamere: la webcam frontale da 5 MP e la fotocamera posteriore da 8 MP.

L’Acer Chromebook Tab sarà disponibile da luglio a 399 dollari (circa 380 euro). Non è ancora noto se sarà distribuito anche in Italia.