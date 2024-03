Come trasferire i file da smartphone a computer velocemente

Ci sono vari modi per trasferire velocemente un file dallo smartphone al computer: ecco le opzioni disponibili per un trasferimento rapido e semplice

Ci sono vari modi per trasferire file da smartphone al computer velocemente. Il passaggio di un file da un dispositivo a un altro non è più un’operazione complicata ma può essere considerata come una semplice operazione di routine e non sono necessarie competenze particolari. Per i file di piccole dimensioni (come una foto o un documento di testo) bastano pochi istanti per completare il trasferimento.

Il trasferimento può avvenire tramite Bluetooth, impostando manualmente il collegamento tra i due dispositivi, ma esistono anche sistemi più immediati e facili da configurare. Vediamo quali sono le opzioni a disposizione degli utenti per trasferire file da smartphone a computer.

Utilizzare un servizio di cloud storage

Un primo sistema facile da usare per trasferire un file dallo smartphone al computer è rappresentato dalla possibilità di utilizzare una piattaforma in grado di mettere in comunicazione costante i due dispositivi. Con un servizio di cloud storage, infatti, è possibile completare il trasferimento facilmente. La prima cosa da fare è caricare il file sul cloud dallo smartphone. Successivamente, il file caricato potrà essere scaricato dal cloud sul computer. Chi utilizza un PC Windows può sfruttare OneDrive, il servizio di cloud storage di Microsoft. È anche possibile utilizzare Google Drive o altri servizi analoghi.

Inviarsi il file come allegato

Alcune app di messaggistica consentono di creare una chat con sé stessi. Questa funzione, disponibile sia su WhatsApp che su Telegram, può essere utilizzata anche per trasferire velocemente un file da smartphone a computer. Una foto salvata sullo smartphone può essere inviata al computer tramite una delle app di messaggistica citate. È necessario, per avviare il download dal computer, aver installato l’app desktop del servizio scelto. Da notare che è possibile anche inviarsi il file come allegato di una mail (inserendo come destinatario della mail il proprio indirizzo di posta elettronica). In questo modo, il file da trasferire potrà essere scaricato, semplicemente, collegandosi alla propria casella di posta elettronica.

Utilizzare AirDrop (per dispositivi Apple)

Per trasferire velocemente un file dallo smartphone al computer è possibile utilizzare AirDrop, il sistema di trasferimento integrato nei dispositivi Apple. Grazie ad AirDrop, infatti, è possibile trasferire un file da iPhone al Mac in modo rapido, a condizione che i due dispositivi siano collegati alla stessa rete Wi-Fi o tramite Bluetooth (devono, quindi, essere vicini tra di loro). Per avviare il trasferimento, basta utilizzare la funzione Condividi dell’iPhone e poi scegliere AirDrop e ancora il dispositivo con cui avviare la condivisione.

Come utilizzare l’USB On the Go

Molti smartphone Android supportano l’USB On the GO (USB OTG), una particolare specifica che permette ai device di comunicare con HDD esterni, pendrive, tastiere e mouse. Collegando un hard disk esterno al proprio smartphone sarà possibile trasferire i file da un dispositivo all’altro in pochissimo tempo, senza nessun tipo di problema. Anche se può sembrare un metodo “antico”, la cara e vecchia pennetta USB è ancora uno dei metodi più affidabili. Anche quando si tratta di smartphone.