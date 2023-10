Come trasformare la propria auto in una smart car con pochi euro

Fonte foto: Shutterstock / Shutterstock.com

Trasformare la propria auto in una vera e propria smart car è possibile. Molte auto moderne includono sistemi di infotainment avanzati e in grado di offrire servizi di vario tipo. Le auto di qualche anno fa, invece, sono prive di tutti questi sistemi oppure integrano tecnologie oramai obsolete. Bastano, però, pochi euro per acquistare gli accessori giusti per trasformare un’auto in una smart car moderna, connessa e ricca di funzionalità.

Aggiungere il Bluetooth

Le auto prodotte diversi anni fa non hanno il Bluetooth, una tecnologia fondamentale per rendere davvero smart una vettura. Il funzionamento del Bluetooth è davvero semplice. Questo sistema di connettività permette di collegare all’auto lo smartphone e utilizzare vari servizi aggiuntivi.

Ci sono vari accessori da acquistare per avere il Bluetooth in auto. Ricorrendo a un adattatore AUX, a un trasmettitore FM oppure a adattatore USB o ancora a un kit vivavoce è possibile utilizzare il Bluetooth, trasformando la propria auto in una vera smart car.

Porta cellulare

Per rendere smart l’auto, in realtà, può bastare il proprio smartphone. Ricorrendo a un porta-cellulare è possibile installare lo smartphone sulla plancia della vettura e utilizzarlo come sistema di infotainment per la propria vettura, con la possibilità di sfruttare il navigatore, grazie ad app come Google Maps, e tutte le altre funzionalità del dispositivo.

Grazie all’assistente vocale (Alexa, Google Assistant, Siri etc.) è possibile sfruttare i comandi vocali per interagire con il dispositivo. Alcuni modelli più completi includono anche un caricatore wireless per ricaricare lo smartphone durante l’utilizzo.

Autoradio smart

Una vera smart car ha bisogno di una "autoradio smart" con un display touch e la possibilità di accedere a varie funzionalità avanzate oltre che a tante app per l’accesso ai servizi più utilizzati, a partire dalla navigazione.

Le auto che non hanno questo tipo di accessorio possono essere rese smart con l’acquisto di un’autoradio smart con supporto a Android Auto e Car Play anche senza fili oltre che con la possibilità di utilizzare il collegamento Bluetooth.

Con un dispositivo di questo tipo sarà possibile avere un vero e proprio "computer di bordo" a propria disposizione. Il costo è un po’ più alto rispetto all’acquisto di piccoli accessori ma le funzionalità a cui è possibile accedere sono numerose.

Head Up Display

Sicurezza e tecnologia possono andare di pari passo ricorrendo a un Head Up Display. Un accessorio di questo tipo è presente su molte auto moderne. Chi ha un’auto di qualche anno fa, però, può compensare all’assenza di un Head Up Display incluso nella dotazione di serie acquistando, per poche decine di euro, un accessorio esterno. In questo modo, è possibile controllare varie informazioni sul veicolo senza distogliere lo sguardo dalla strada.

