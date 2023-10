Auto vecchia senza Bluetooth: come fare per averlo?

Fonte foto: MVelishchuk / Shutterstock.com

Le auto moderne sono dei veri e propri computer, possono connettersi a Internet e sincronizzarsi con lo smartphone, in modo da accedere a tanti servizi aggiuntivi. Quasi tutti i modelli di nuova generazione, inoltre, hanno un sistema di infotainment avanzato e che può essere migliorato dal produttore con aggiornamenti OTA.

Per le auto vecchie, con qualche anno di troppo sulle spalle, tutti questi elementi non ci sono e bisogna "vivere" anche senza Bluetooth, tecnologia fondamentale per trasmettere musica o gestire messaggi e chiamate tramite la propria auto. Con qualche accorgimento, però, è possibile usare il Bluetooth anche su un’auto vecchia. Vediamo come fare.

Come funziona il Bluetooth

Il Bluetooth consente di realizzare un collegamento wireless tra due dispositivi, utilizzando le onde radio a corto raggio. Per realizzare questo collegamento è necessario che entrambi i dispositivi siano dotati dei componenti hardware e software per sfruttare il Bluetooth.

Superato quest’ostacolo, è possibile accoppiare i due dispositivi, avviando la comunicazione utilizzando i protocolli che regolano questa tecnologia. Il collegamento ha un raggio limitato (in genere non più di 10 metri). Per tutti i dettagli tecnici su questa tecnologia è possibile leggere l’approfondimento cos’è e come funziona la tecnologia Bluetooth.

Bluetooth auto: come funziona

Per quanto riguarda le auto che sono dotate di Bluetooth, il funzionamento è abbastanza semplice: basta attivare il Bluetooth dell’auto e quello del dispositivo e lasciare che si colleghino. Una volta effettuata questa connessione tra dispositivi, non si dovrà ripetere ogni volta, ma basterà che il Bluetooth del device sia acceso quando si entra in macchina.

Accendendo quello dell’auto, quest’ultimo troverà in modo automatico il primo, e così si potranno utilizzare comandi e quant’altro attraverso lo schermo presente in auto. In caso di problemi di connessione Bluetooth, in genere, bastano semplici accorgimenti per superare le difficoltà e ripristinare la connessione.

Come installare il Bluetooth in auto

Ci sono vari modi per installare il Bluetooth in un’auto vecchia. Uno di questi è rappresentato dall’uso di un adattatore AUX da inserire nel jack da 3,5 mm (quello do ve si mettono le cuffie) dell’autoradio. Se questo componente è presente, quindi, basta installare l’adattatore all’interno dello slot per poter usare il Bluetooth per trasmettere musica dallo smartphone all’auto.

Un’alternativa da considerare è il trasmettitore FM Bluetooth da installare all’interno dell’accendisigari (che avrà il compito di fornire l’alimentazione necessaria al suo funzionamento. Il dispositivo consente di impostare una determinata frequenza radio a cui collegarsi con la radio tramite l’antenna dell’auto.

Il trasmettitore si connette allo smartphone via Bluetooth e alla radio tramite frequenze FM. In questo modo, è possibile far arrivare la musica dallo smartphone alla radio dell’auto anche senza avere il Bluetooth in macchina. Per le auto che hanno una porta USB è possibile utilizzare un apposito adattatore per aggiungere la connettività Bluetooth.

C’è poi la possibilità di installare un kit vivavoce per utilizzare il Bluetooth in auto. Questi kit possono essere installati anche sull’aletta parasole e permettono un abbinamento rapido con il proprio smartphone. C’è anche un altoparlante che rende inutile il collegamento alla radio e all’impianto audio dell’auto.

Tra le opzioni a disposizione di chi ha un’auto vecchia e vuole avere il Bluetooth in auto c’è quella di utilizzare uno speaker Bluetooth esterno, con batteria integrata oppure in grado di connettersi al sistema di alimentazione della propria vettura. Ricorrendo a questi dispositivi è possibile trasformare un’auto vecchia in una vera smart car.

Quanto costa aggiungere il Bluetooth all’auto

Gli accessori illustrati che consentono di aggiungere il Bluetooth in auto sono tutti reperibili facilmente su Amazon e costano davvero poco. Per aggiungere questa tecnologia alla propria vettura, infatti, bastano poche decine di euro. In alcuni casi, la spesa è a singola cifra. Facciamo qualche esempio di prodotti di ottima qualità che consentono di aggiungere il Bluetooth all’auto.

Adattatore AUX per Bluetooth in auto

Trasmettitore FM per Bluetooth in auto

Adattatore USB per Bluetooth in auto