C’è un altro trend che sta spopolando sui social: le immagini generate da ChatGPT in stile action figure. Ecco il prompt per provare questa divertente funzione

Dopo che i social sono stati invasi da migliaia di immagini generate ChatGPT in stile Studio Ghibli, c’è un nuovo trend che proprio in queste ore sta spopolando in rete: quello delle foto in stile action figure create sempre grazie all’intelligenza artificiale di OpenAI.

Merito, naturalmente, del nuovo modello GPT-4o che, grazie alle sue capacità multimodali, è in grado di trasformare qualsiasi soggetto ritratto in una foto (inclusi i propri animali domestici, come vedremo) in tutto ciò che vuole l’utente, inclusa una di quelle miniature da collezione dal sapore vintage.

Come creare una action figure con ChatGPT

Partiamo col dire che per utilizzare questa funzione non è necessario essere utenti premium e funziona benissimo anche con la versione gratuita di ChatGPT. In questo caso, però, è bene ricordare che c’è il limite di massimo tre immagini al giorno.

Per prima cosa bisogna accedere a ChatGPT con il proprio account.

Fatto questo, si deve scegliere un’immagine presente sul PC o sullo smartphone selezionando l’icona “+" e cercando ciò di cui si ha bisogno. È bene ricordare che è possibile utilizzare una propria fotografia oppure una scaricata dai vari siti che permettono di ottenere immagini gratuitamente (e soprattutto senza violazioni di copyright).

A questo punto non resta che inserire il prompt contenente la richiesta. Come al solito, per ottenere il miglior risultato possibile è bene essere piuttosto specifici e specificare ogni dettaglio che può contribuire a rendere la foto il più realistica possibile.

Si può chiedere al chatbot: “Utilizza la foto caricata per creare una action figure realistica inserita in una confezione in stile giocattolo da collezione. La figura deve essere in posizione eretta. La confezione deve avere un’intestazione [inserire colore] con il testo [inserisci testo] scritto in [inserire colore]. Includi gli accessori negli scomparti sul lato destro della figura: [inserisci accessori]. Lo sfondo della confezione deve essere [inserire colore]. Assicurati che l’action figure riproduca fedelmente la foto caricata. Genera un’immagine con una qualità fotorealistica".

Naturalmente, le opzioni di personalizzazione sono moltissime e, addirittura, è possibile anche chiedere a ChatGPT di generare una foto di un qualsiasi soggetto senza il bisogno di allegare un’immagine.

Infine l’action figure generata può essere salvata e condivisa come meglio si crede.

Immagini generate con l’AI, le novità di OpenAI

La possibilità di generare immagini in stile action figure è solo l’ultimo dei trend che sta spopolando in rete e segue quelli ben più “controversi" in materia di copyright che hanno permesso al chatbot di creare milioni di foto ispirate all’arte dello Studio Ghibli o quelle ispirate ai Simpson.

Trattandosi di un fenomeno diventato virale, è chiaro che OpenAI stia già pensando al futuro. Tra le proposte, per ora, c’è l’ipotesi di aggiungere una filigrana digitale per permettere di riconoscere le foto generate dall’AI. Altre indiscrezioni fanno riferimento a un ulteriore passo avanti nel servizio di generazione delle immagini, con la possibilità di inserire elementi dinamici e tridimensionali, rendendo il risultato finale ancora più realistico e coinvolgente.