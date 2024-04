Come trasformare il computer in un router Wi-Fi

In pochi semplici passaggi è possibile trasformare il computer Windows 10 o 11 in un hotspot mobile, ecco come riuscirci e come connettersi con un altro device

Un computer Windows può diventare, facilmente, un vero e proprio router Wi-Fi grazie alla possibilità di attivare la funzione Hotspot Mobile, direttamente dalle Impostazioni del sistema operativo. Il meccanismo è molto semplice: il computer può condividere, tramite Wi-Fi oppure Bluetooth, una connessione Internet con altri dispositivi.

Ad esempio, se il computer è collegato al router tramite cavo Ethernet, è possibile renderlo un Hotspot Mobile semplicemente attivando l’apposita opzione dalle Impostazioni. La condivisione può avvenire anche nel caso in cui il collegamento con il router avvenga tramite Wi-Fi.

Questa funzione delle Impostazioni di Windows è molto utile e può essere utilizzata in qualsiasi momento. Da notare che è possibile trasformare un Mac in un router Wi-Fi in modo da condividere la connessione con altri dispositivi seguendo una procedura molto semplice.

Ecco come si fa a trasformare un computer Windows in un vero e proprio router Wi-Fi.

Come attivare Hotspot Mobile

Per attivare la funzione Hotspot Mobile e trasformare il computer in un router Wi-Fi è necessario avere un PC con Windows 10 oppure Windows 11. L’opzione in questione si trova nella sezione Hotspot Mobile, accessibile dall’app Impostazioni (basta utilizzare la funzione di ricerca integrata nell’app per trovare subito la voce che ci interessa).

In questa sezione, è necessario spuntare l’opzione Condividi la connessione Internet con altri dispositivi e poi selezionare la connessione da condividere oltre che la modalità di condivisione desiderata (tramite Wi-Fi oppure tramite Bluetooth). Completati questi pochi passaggi, il computer diventerà un vero e proprio router Wi-Fi a cui collegare altri dispositivi.

Premendo su Modifica (nel caso in cui la condivisione avvenga tramite rete Wi-Fi) è possibile personalizzare il nome della rete, la password per l’accesso oltre che selezionare la banda da utilizzare per la condivisione. A questo punto, non c’è altro da fare. Il computer Windows è stato trasformato in un Hotspot. Per interrompere la condivisione basta premere, semplicemente, premere sul tasto di condivisione.

Come utilizzare la connessione

Una volta trasformato il computer in un router Wi-Fi, è possibile collegarsi al computer e, quindi, utilizzarlo come dispositivo d’accesso a Internet. La scelta migliore è la condivisione via Wi-Fi. In questo caso, infatti, il computer Windows genererà una rete Wi-Fi a cui sarà possibile collegarsi da qualsiasi dispositivo, dopo aver inserito la password. Questo sistema è utile per espandere la copertura della rete Wi-Fi di casa, senza dover ricorrere a un Wi-Fi Extender o ad un altro dispositivo di questo tipo.