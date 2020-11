Come trovare lavoro online

Cercare lavoro è un vero e proprio lavoro e sono tantissimi gli annunci online e i siti specializzati su cui candidarsi. Tra le principali piattaforme che si possono utilizzare ci sono anche aggregatori come Google Job Search e social network come Linkedin e Facebook.

Le tre piattaforme consentono di effettuare ricerche, filtrarle per località, tipo di contratto o settore e salvare gli annunci per le posizioni che sono più di interesse. Inoltre, consentono di salvare quelle più interessanti e di attivare avvisi, sia via email che via notifica, quando una mansione simile viene pubblicata online. Se con Google Job Search bisognerà inserire il cv a ogni candidatura, Facebook utilizza alcune delle informazioni del profilo pubblico, come l’istruzione e l’attuale impiego, per velocizzare la procedura. Linkedin invece è un social network per creare e sviluppare una rete di contatti professionali, dove il profilo personale è una versione del cv dell’utente visibile da recruiter e aziende.

Come trovare lavoro con Google Job Search

Il Job Search è un aggregatore di annunci di lavoro a cui si accede facendo una semplice ricerca sul motore di Google. Si aprirà un box nella pagina dei risultati dal nome “Offerte di Lavoro” e cliccandoci sopra si accederà alla nuova schermata, che consente di filtrare gli annunci per località, data di pubblicazione, tipologia e datore di lavoro.

Se si trovano delle posizioni interessanti, prima di candidarsi cliccando sull’apposito pulsante, si potranno salvare per inoltrare la candidatura in un secondo momento. Inoltre, è possibile attivare gli avvisi che consentono di ricevere notifiche quotidianamente o settimanalmente per annunci di lavoro simili alla ricerca effettuata. Per poter sfruttare le funzioni di salvataggio e notifica sarà necessario accedere con un account Gmail.

Come trovare lavoro con Facebook

Anche Facebook offre una sua sezione dedicata per trovare lavoro online. Sarà sufficiente accedere a Offerte di lavoro dalla colonna a sinistra della sezione Notizie per effettuare una ricerca della posizione desiderata. I risultati ottenuti possono essere filtrati per località, settore, tipologia di lavoro e per candidarsi si invierà un messaggio via Messenger al datore che ha inserito l’annuncio sul social network.

Facebook consente di condividere alcune delle proprie informazioni personali del profilo, come istruzione e ultimo lavoro, e di inviare un cv completo direttamente a chi ha postato l’annuncio. Bisogna ricordare che il proprio profilo pubblico sarà visibile al selezionatore, quindi sarà bene dare una rapida revisione a quanto condiviso così da accertarsi che sia tutto corretto e avere una chance in più di successo con la propria candidatura.

Come trovare lavoro con Linkedin

Linkedin è il social network ideale per trovare lavoro online, perché pensato per creare e sviluppare la propria rete di contatti professionali. Il profilo personale su Linkedin è una versione online del proprio curriculum da tenere aggiornato costantemente. Chi vuole dare un segnale forte può utilizzare l’hashtag #OpenToWork sia nell’immagine del profilo che nei suoi post. La piattaforma è un punto d’incontro tra candidati, recruiter e datori di lavoro e offre anche la possibilità di certificare le proprie competenze, sia con un sistema di referenze da parte dei contatti che con dei test da superare per ottenere dei badge.

Il Career Explorer quando si valuta un annuncio di lavoro mostra subito se le skill del candidato sono in linea da quelle richieste dal recruiter. Inoltre, è possibile attivare degli avvisi, sia via notifica che via email, per poter ricevere comodamente tutte le posizioni non solo ricercate, ma anche quelle suggerite da Linkedin in base al profilo dell’utente, le sue skill e i badge accumulati.