Come trovare lavoro su Facebook

Trovare lavoro partendo da Facebook è possibile: sul social network fondato da Mark Zuckerberg non mancano di certo le occasioni per lanciarsi nella ricerca di un nuovo impiego. Grazie alla sezione Offerte di lavoro, si possono consultare tantissime offerte da parte di aziende di ogni tipo e da ogni parte del mondo.

Da quando il social network più frequentato del pianeta si è lanciata nel settore dell’offerta e della ricerca di lavoro, datori e recruiter si sono tuffati in questa nuova modalità di selezione del personale spinti soprattutto dall’immensa presenza di utenti. Sempre più persone sfruttano la piattaforma, che offre la possibilità di effettuare una ricerca di opportunità lavorative in maniera sempre più mirata, in modo da valorizzare al meglio il proprio curriculum di studio e le esperienze del passato, per tentare una nuova carriera o ancora per approdare al primo impiego.

Trovare lavoro su Facebook, come funziona la ricerca

Primo passo è quello di individuare le offerte di lavoro: per farlo, è necessario cliccare sulla voce Offerte di lavoro presente nella colonna disponibile a sinistra della sezione Notizie. In questo modo sarà possibile sfogliare l’elenco completo e iniziare a valutare le opportunità presenti al momento.

Una volta entrati nella sezione, è possibile impostare dei criteri di ricerca per poter restringere il campo di azione; tra i disponibili vi sono il luogo, il settore e la tipologia di lavoro, ovvero a tempo pieno, part-time, etc. Inoltre, Facebook consente di impostare una notifica quando una nuova offerta, rispondente ai valori impostati, viene inserita sulla piattaforma; basta cliccare nella colonna di destra sulla voce Ricevi gli aggiornamenti per ricevere una notifica sul proprio profilo e non perdere più alcuna occasione.

Per conoscere, invece, le posizioni aperte di una specifica azienda è sufficiente visitare la sua Pagina e cliccare successivamente su Offerte di lavoro, voce presente nella colonna di sinistra. Nel caso in cui tale voce non dovesse apparire, può significare che l’azienda in questione non ha pubblicato ancora nessuna offerta o non ve ne sono di disponibili al momento.

Trovare lavoro su Facebook, come candidarsi

Una volta individuata l’offerta più adatta alle proprie esigenze, lo step successivo è rappresentato dall’invio vero e proprio della candidatura. Per farlo, Facebook ha messo a disposizione il pulsante Candidati ora. Nel modulo che compare vanno poi inseriti tutti i propri dati personali e i recapiti, le esperienze lavorative precedenti e il grado di istruzione.

Una volta inviata, il datore riceverà un messaggio privato su Messenger con i riferimenti e, se interessato, potrà contattare il candidato. Niente di tutto ciò sarà visualizzato sul proprio profilo personale ma è importante tenere a mente che i datori possono accedere alla versione pubblica del profilo dell’utente, meglio dunque effettuare prima una rapida revisione per controllare che tutto sia in corretto ordine.