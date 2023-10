Come usare Libero Mail Business per gestire le relazioni coi clienti

Fonte foto: Fonte foto: Shutterstock

Le relazioni con i clienti sono il nucleo di qualsiasi attività commerciale. Per migliorare il rapporto con la clientela è, quindi, importante avvalersi di diversi strumenti. Uno di questi è l’email aziendale caratterizzata da un dominio personalizzato, come info@tuazienda.com. Un servizio di questo tipo, sicuro e all’avanguardia, è offerto da Libero Mail Business.

Il servizio di posta elettronica di Libero permette di avere una email aziendale con un dominio personalizzato da utilizzare per comunicare con clientela, ma anche con collaboratori e fornitori. Utilizzare un’email professionale tipo conferisce, fin da subito, credibilità agli occhi dei clienti che tenderanno ad associare l’indirizzo al nome del brand, ricordandolo con più facilità e scegliendolo per i propri acquisti. L’email aziendale di Libero Mail Business è quindi l’ideale per gestire la relazione con qualsiasi tipo di cliente, reale o potenziale e per creare funnel di vendita efficaci. Vediamo quali sono i vantaggi e come usarla al meglio.

I vantaggi della mail professionale per gestire la relazione coi clienti

Avere un indirizzo personalizzato con il nome della propria azienda o del sito web istituzionale ha enormi vantaggi sulla relazione con i clienti. Innanzitutto, contribuisce alla costruzione della brand reputation perché conferisce molta professionalità all’azienda rispetto a un indirizzo di posta elettronica tradizionale e non personalizzato.

I clienti potenziali che ricevono un’email da un indirizzo aziendale a cui – magari – hanno chiesto un preventivo o delle informazioni saranno più invogliati a leggere e prendere in considerazione l’offerta e la comunicazione in generale. Trasmettere credibilità e affidabilità oggi è cruciale, soprattutto perché il mercato offre tante alternative e il cliente può avere troppa scelta ed essere disorientato.

Senza contare i vantaggi in termini di risparmio di tempo ed energie: i servizi di email aziendale consentono al professionista di rispondere immediatamente, senza distrazioni e nel modo migliore possibile.

Libero Mail Business, come usarla al meglio per la gestione dei tuoi clienti

Con Libero Mail Business è possibile personalizzare la mail aziendale secondo le proprie necessità. Ma i vantaggi non si fermano alla creazione di un nome dominio che riprende quello dell’azienda o del sito web.

L’interfaccia è molto intuitiva e facile da usare, vengono eliminate tutte le distrazioni: non ci sono pubblicità e il layout è personalizzabile. I vari elementi possono essere ridimensionati o spostati con il drag&drop in modo da creare l’interfaccia ideale per le proprie esigenze. Dalla Posta in Arrivo vengono eliminati messaggi sospetti, che finiscono in spam.

Infatti, le funzioni permettono di individuare subito i messaggi dei clienti e rispondere a tutte le richieste in modo più veloce e preciso, senza distrazioni, coltivando le relazioni in modo costante. È anche possibile impostare messaggi automatici per rassicurare i clienti e i fornitori che scrivono quando, magari, si è in ferie o in viaggio e non si ha la possibilità di rispondere subito.

Ci sono poi delle funzioni aggiuntive che consentono di coltivare la relazione con la clientela:

Rubrica permette di registrare i propri contatti e i relativi dati all’interno di anagrafiche dettagliate

permette di registrare i propri contatti e i relativi dati all’interno di anagrafiche dettagliate Attività permette di registrare le diverse attività e organizzarle anche in accordo con altri membri del team di lavoro, per esempio si può registrare l’avanzamento di una negoziazione con un potenziale cliente

permette di registrare le diverse attività e organizzarle anche in accordo con altri membri del team di lavoro, per esempio si può registrare l’avanzamento di una negoziazione con un potenziale cliente Calendario tiene traccia di tutti gli appuntamenti e le riunioni

Insomma, il servizio ha tutte le carte in regola per gestire con successo le relazioni con i clienti

Integrazione di Libero Mail Business nei Processi Aziendali

Libero Mail Business può essere integrato a ogni livello dei processi aziendali e in particolare quando parliamo di CRM, ovvero Customer Relationship Management. Questo processo si focalizza sulla costruzione e nella coltivazione delle relazioni con i clienti, dal primo contatto alla fidelizzazione.

Libero Mail Business viene utilizzato per creare il flusso di e-mail mirato alla creazione di un funnel di vendita. I messaggi vengono costruiti in base al tipo di clientela. Gli step che permettono a un brand di interagire via mail sono tre:

Brand Awareness: il messaggio si occupa di presentare il brand e permettere ai potenziali clienti di riconoscerlo e ricordarlo in futuro. L’obiettivo è che il marchio rimanga in testa ai clienti in modo che questi ultimi pensino proprio a lui nel momento in cui devono compiere un acquisto.

Considerazione: per permettere al brand di essere ricordato e scelto, il messaggio deve far leva su un problema tipico del potenziale cliente. Un’email utile in questa fase espone un problema e propone la soluzione ideale per il cliente.

Conversione: il cliente conosce bene il brand, ha ricevuto diverse email ed è pronto a sceglierlo. Decide, quindi, di acquistare un prodotto perché magari riceve via e-mail uno sconto. La conversione è quindi realtà. E tutto ciò grazie all’email aziendale, personalizzata, sicura e affidabile.

Naturalmente dopo il primo acquisto non si deve abbandonare il cliente, ma occorre coltivare la relazione con lui. Ed è qui che può essere utile creare una newsletter apposita per i clienti reali, inserire in anagrafica le indicazioni circa i suoi acquisti ma anche la data del compleanno, in modo da fargli un piccolo regalo nel giorno opportuno.

Insomma, Libero Mail Business lavora accanto ad ogni imprenditore per creare una relazione forte e duratura con la clientela.

In collaborazione con Libero Mail Business