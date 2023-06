Come usare WhatsApp da un tablet senza scheda SIM

Accedere a WhatsApp dal tablet è possibile, anche senza dover inserire una nuova SIM: ecco come fare per usare l'app di messaggistica

Utilizzare WhatsApp senza scheda SIM è possibile, anche tramite un tablet e non solo con uno smartphone. Rispetto al passato, quando utilizzare l’app su dispositivi diversi dal proprio smartphone era molto complicato, oggi WhatsApp è un’applicazione multi-piattaforma che consente un utilizzo completo e senza reali limitazioni, sia da dispositivi mobili che da desktop.

Ci sono vari metodi per poter usare WhatsApp da un tablet anche senza dover inserire una SIM all’interno del dispositivo. Ogni utente può scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze, in modo da sfruttare al massimo l’app di messaggistica su tutti i dispositivi. Usare WhatsApp su iPad o su un tablet Android è, quindi, possibile, anche senza dover spostare la SIM dal proprio smartphone.

Ecco, quindi, come fare per usare WhatsApp da tablet anche senza avere una scheda SIM disponibile.

Usare WhatsApp su tablet con multi-dispositivo

Il sistema più comodo per utilizzare WhatsApp senza SIM da tablet è rappresentato dalla funzione multi-dispositivo. Si tratta di una particolare funzionalità del servizio di messaggistica che consente di utilizzare il proprio account WhatsApp su diversi dispositivi in contemporanea, lasciando la SIM all’interno del proprio smartphone principale.

Con la funzione multi-dispositivo è possibile usareil proprio account WhatsApp su un massimo di 4 dispositivi in contemporanea. Oltre al dispositivo principale (il proprio smartphone Android o iOS), questa funzione consente di utilizzare WhatsApp su un tablet oppure su un altro smartphone o anche su dispositivi desktop.

Per sfruttare la funzione multi-dispositivo è sufficiente:

su Android : aprire l’app e premere sull’icona dei tre puntini, in alto a destra, selezionando poi la voce Dispositivi collegati e ancora Collega un dispositivo

: aprire l’app e premere sull’icona dei tre puntini, in alto a destra, selezionando poi la voce Dispositivi collegati e ancora Collega un dispositivo su iPhone: aprire l’app e scegliere l’opzione Impostazioni per poi andare in Dispositivi collegati > Collega un dispositivo

Per collegare un dispositivo è necessario autenticarsi (con impronta digitale o scansione del volto) e seguire le indicazioni fornire. L’accesso a WhatsApp senza SIM avviene tramite la scansione del QR Code mostrato dall’app presente sul nuovo dispositivo da collegare al proprio account.

Per utilizzare WhatsApp da tablet senza SIM, quindi, è possibile scaricare l’app del servizio sul proprio dispositivo. Se WhatsApp non si installa, ad esempio perché il tablet è obsoleto e non più supportato, sarà necessario passare al metodo successivo.

Una volta completata l’installazione dell’app, al momento della configurazione iniziale, bisogna scegliere l’opzione Collegati a un dispositivo esistente. A questo punto, bisognerà scansionare il QR Code dall’app dello smartphone per completare la configurazione.

La funzione multi-dispositivo richiede l’utilizzo dello smartphone principale almeno una volta ogni 14 giorni. Se lo smartphone principale non si connetterà per due settimane, quindi, tutti i dispositivi collegati all’account verranno disconnessi in automatico e non sarà più possibile utilizzare WhatsApp senza SIM da tablet o da qualsiasi altro dispositivo fino a quando non si completerà una nuova configurazione.

Usare WhatsApp Web da tablet

C’è un altro modo per utilizzare WhatsApp su un tablet anche senza dover inserire una SIM. Dal browser web del tablet, infatti, è possibile accedere a WhatsApp Web, la versione per browser dell’applicazione di messaggistica, e utilizzare questo sistema per inviare e ricevere messaggi.

Usare WhatsApp Web da tablet è molto semplice. Per prima cosa, è necessario accedere alle impostazioni del browser (su Chrome basta premere i tre puntini in alto a destra) e selezionare la voce Richiedi sito desktop in modo da caricare la versione per browser desktop completa dei siti. Poi bisogna andare su web.whatsapp.com.

A questo punto comparirà il codice QR che andrà utilizzato per accoppiare lo smartphone al tablet da cui si vuole usare WhatsApp: per completare l’accoppiamento bisogna aprire l’app per smartphone e andare in Dispositivi Collegati (premendo i tre puntini in alto a destra sull’app Android oppure Impostazioni su iPhone) e inquadrare con il telefono il QR Code che appare sullo schermo del tablet.

In questo modo, tramite il browser web, sarà possibile utilizzare WhatsApp sul tablet anche senza dover inserire una SIM, avendo collegato il proprio account, già utilizzato sullo smartphone, al tablet.