Come usare WhatsApp su iPad

Chi ha un iPad può usare WhatsApp in modo da inviare e ricevere messaggi ed effettuare chiamate esattamente come avviene su altri dispositivi. Per i tablet di Apple, però, ci sono alcune precisazioni da fare: ci sono, infatti, importanti differenze rispetto a WhatsApp per iPhone. Resta possibile, in ogni caso, usare WhatsApp anche sul più grande schermo degli iPad, senza dover ricorrere a trucchi particolari o utilizzare app di terze parti, poco sicure.

Ecco, quindi, tutti i metodi per usare WhatsApp su iPad.

Usare l’app di WhatsApp su iPad

Per il momento, nonostante sia stata annunciata ufficialmente, l’app di WhatsApp per iPad non è ancora disponibile su AppStore. Di conseguenza, gli utenti, a differenza di quanto avviene con i tablet Android, non hanno la possibilità di scaricare l’applicazione del servizio di messaggistica sui tablet di Apple. In futuro, però, l’app ufficiale arriverà e andrà ad affiancarsi all’app per smartphone rendendo il tablet uno dei dispositivi collegati al proprio account.

Usare WhatsApp Web su iPad

C’è un modo molto semplice per usare WhatsApp su iPad: si tratta di WhatsApp Web, la versione dell’app utilizzabile tramite un qualsiasi browser web e differente dall’app WhatsApp Desktop. Per accedere a WhatsApp Web su iPad è sufficiente visitare il sito ufficiale di WhatsApp e scegliere poi l’opzione WhatsApp Web utilizzando Safari o un qualsiasi altro browser disponibile su iPad.

A questo punto, per iniziare a utilizzare il servizio, necessario seguire le istruzioni presenti sullo schermo. Per prima cosa bisogna aprire l’app di WhatsApp sullo smartphone e poi accedere alla sezione Menu (i tre puntini in alto su Android) oppure alla sezione Impostazioni (tramite l’icona dell’ingranaggio su iOS). A questo punto bisogna scegliere Dispositivi Collegati.

In questa sezione è possibile collegare il proprio smartphone all’iPad tramite WhatsApp Web. Il collegamento avviene sfruttando il codice QR Code. Direttamente dall’app di WhatsApp per smartphone è necessario inquadrare il codice andando così ad accoppiare smartphone e tablet. Completato questo passaggio, in pochi secondi sarà possibile iniziare a usare WhatsApp su iPad.

Il tablet entrerà a far parte dell’elenco di Dispositivi Collegati al proprio account WhatsApp insieme agli atri dispositivi utilizzati per accedere al servizio (tablet Android, notebook Windows, MacBook etc.). Da notare che la procedura deve essere ripetuta una sola volta. Il browser “ricorderà” il login effettuato a WhatsApp Web e non sarà necessario ripetere la registrazione.

Tramite WhatsApp è possibile accedere a tutte le principali funzioni dell’applicazione, inviando e ricevendo messaggi. C’è anche la possibilità di effettuare videochiamate con WhatsApp. Il servizio è accessibile da qualsiasi browser web supportato anche tramite computer e altri dispositivi.