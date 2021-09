WhatsApp Web e WhatsApp Desktop: la differenza

Lo smartphone non è l’unico dispositivo che consente di utilizzare l’app di WhatsApp per chattare coi propri contatti. Chi vuole utilizzare la chat da computer, può farlo ricorrendo a WhatsApp Web oppure a WhatsApp Desktop.

La principale differenza tra i due modi alternativi di utilizzare WhatsApp riguarda il modo in cui ci si connette e gli strumenti utilizzati. WhatsApp Web permette di collegarsi al proprio account della chat utilizzando il proprio browser preferito. WhatsApp Desktop invece è una vera e propria app per computer, disponibile sia per dispositivi macOS che per Windows, che va scaricata e installata sul PC. In entrambi in casi, per poter utilizzare la chat, è necessario disporre di uno smartphone su cui l’app di WhatsApp è installata e funzionante. Quando lo smartphone è disconnesso, la sincronizzazione con gli account su PC non può avvenire e non potranno essere utilizzate né WhatsApp Web, né l’app Desktop.

WhatsApp Web: cos’è e come utilizzarla

WhatsApp Web è un’applicazione online gratuita basata su browser, cioè un metodo sicuro per utilizzare l’app di messaggistica dal proprio computer direttamente dal browser. Per poter funzionare, bisogna associare il proprio account di WhatsApp utilizzando un pratico Qr code.

Per associare l’account, bisogna aprire la pagina di WhatsApp Web in un browser, come ad esempio Chrome, Safari o Edge. Nella schermata apparirà un Qr Code che servirà per l’associazione dell’account attraverso l’app per smartphone.

Dopo aver aperto l’app sul telefono, fare tap sui tre pallini in alto a destra se si usa uno smartphone Android, oppure su Impostazioni per iPhone, e selezionare Dispositivi collegati > Collega un dispositivo. Si aprirà una schermata che permette di inquadrare il Qr Code presente nel browser e in automatico i due account verranno collegati.

Una volta che l’associazione dell’account di WhatsApp da smartphone e browser è completata, tutte le conversazioni presenti nell’app verranno sincronizzate. Ogni messaggio che viene inviato o ricevuto sullo smartphone, apparirà a sua volta anche sul PC.

WhatsApp Deskto: cos’è e come utilizzarla

WhatsApp Desktop è un’applicazione che può essere scaricata sul proprio computer, ma che per funzionare correttamente richiede l’associazione all’account dell’app per smartphone. L’app è disponibile sia per PC con sistema operativo Windows 8.1 o versioni successive, che per macOS 10.10 e versioni successive.

Prima di tutto, bisogno scaricare l’app per desktop dal sito ufficiale di WhatsApp a questo indirizzo, scegliendo tra la versione per Windows o per Mac. Dopo che il download è completato, bisogna aprire il file e seguire le istruzioni per effettuare l’installazione sul proprio computer.

Al termine dell’installazione, si aprirà l’applicazione WhatsApp Desktop, che come la versione Web offre un Qr Code da scansionare. Il procedimento è sempre lo stesso, aprendo l’app di WhatsApp da smartphone si dovrà cercare la voce Dispositivi collegati, scegliere di collegare un nuovo dispositivo e inquadrare il Qr Code. Anche in questo caso, i due account verranno automaticamente sincronizzati e si potrà chattare da PC.