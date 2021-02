Come vedere Atalanta-Real Madrid in Tv e in streaming

Arriva la prima assoluta di Champions League e il match si disputa alle 21 del 24 febbraio tra Atalanta e Real Madrid nel Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra italiana guidata dall’allenatore Gian Piero Gasperini affronta per la prima volta il Real Madrid allenato da Zinedine Zidane.

Per l’Atalanta si tratta della seconda volta negli ottavi di finale in una partita di Champions League e l’inizio è in salita, dato che dovrà confrontarsi con il Real Madrid, già 13 volte campione della competizione calcistica europea. Una sfida tosta proprio al primo match, che prevede l’eliminazione diretta. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky, quindi sarà visibile in chiaro in televisione solo per gli abbonati e in streaming per gli utenti di Sky Go. Anche gli utenti di Now TV potranno vedere la partita sulla piattaforma di streaming on-demand.

Dove vedere la partita Atalanta-Real Madrid in TV

I diritti per la trasmissione in televisione della partita di Champions League 2020/2021 sono di Sky, pertanto a partire dal calcio di inizio alle 21 di mercoledì 24 febbraio il match sarà visibile per gli abbonati al network satellitare sui canali Sky Sport 1 (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

Dove vedere la partita Atalanta-Real Madrid in streaming

Oltre alla diretta televisiva, gli utenti potranno vedere il match Atalanta-Real Madrid anche in streaming su Sky Go, il servizio che permette di accedere ai contenti sia da dispositivi fissi come PC e smart TV, che da device mobili come smartphone, laptop e tablet. Altrimenti, sarà possibile guardare la partita in streaming on demand su Now TV.

Champions League: le formazioni di Atalanta-Real Madrid

Veniamo ora alle formazioni in campo. Questa è la formazione dell’Atalanta dell’allenatore Gasperini:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini. A disp. Sportiello, Rossi, Caldara, Palomino, Sutalo, Ruggeri, Pasalic, Malinovskyi, Miranchuk, Ilicic, Lammers.

Indisponibili: Hateboer.

Questa è la formazione del Real Madrid allenato da Zinedine Zidane:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Vinicius Junior. All. Zidane. A disp. Lunin, Altube, Chust, Miguel, Isco, Arribas, Blanco, Hugo Duro.

Indisponibili: Sergio Ramos, Benzema, Marcelo, Carvajal, Hazard, Valverde, Rodrygo, Odriozola, Militao

In campo ci sarà l’arbitro Stieler con gli assistenti Gittelmann e Beitinger. Il IV uomo è Scharer, mentre alla Var c’è Dankert e alla Avar troviamo Millot.