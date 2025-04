Come vedere in TV e in streaming gratis Barcellona - Borussia Dortmund

Mercoledì 9 aprile alle ore 21:00 il Barcellona affronta il Borussia Dortmund nell'andata dei quarti di Champions League. Ecco come vedere la partita in TV e in streaming gratis.

Fonte foto: ververidis/123RF.com

Con l’inizio di aprile si arriva nella fase calda della Champions League. Mancano meno di due messi alla finale del 31 maggio e sono rimaste otto squadre a contendersi la vittoria finale. Tra queste anche Barcellona e Borussia Dortmund che si sfidano in uno dei quarti di finale sulla carta più equilibrati e divertenti. La squadra catalana è una delle più spettacolari di questa stagione, guidata da un Lamine Yamal che a soli 17 anni sta dimostrando di essere già adesso uno dei più forti al mondo. Il Borussia Dortmund, invece, sta faticando in campionato, ma in Champions riesce sempre a salire di livello, e non è un caso che sia riuscita a conquistare un posto tra le magnifiche otto della Champions League.

Come tutte le migliori partite del mercoledì, anche Barcellona – Borussia Dortmund è un’esclusiva Amazon Prime Video. La partita è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming di Amazon. Se ancora non lo sei, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile per tutti i nuovi iscritti: puoi utilizzare la piattaforma gratuitamente per 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Oltre a vedere le partite di Champions per un mese, hai accesso a tutta la libreria di Prime Video, compresi film e serie TV in esclusiva, programmi per i più piccoli e i documentari.

VEDI GRATIS BARCELLONA – BORUSSIA DORTMUND DI CHAMPIONS LEAGUE

Barcellona – Borussia Dortmund: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio dei quarti di finale tra Barcellona e Borussia – Dortmund è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 9 aprile. Si gioca allo stadio Lluis Companys di Barcellona (lo stadio Olimpico della città spagnola)

Come vedere in TV Barcellona – Borussia Dortmund

Per guardare Barcellona – Borussia Dortmund in TV bisogna essere abbonati alla piattaforma di Prime Video ed avere l’omonima app sul proprio televisore. Negli smart TV di ultima generazione l’app è presente di default, in alternativa la puoi scaricare dall’app store del televisore. Per vedere il quarto di finale di Champions League basta accedere con il proprio account e cliccare sul banner dedicato alla partita. Il collegamento pre-partita comincia alle ore 20:00 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Clarence Seedorf, Fernando Llorente e Claudio Marchisio. Il commento è affidato al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Se non sei ancora abbonato, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni riservata a tutti i nuovi iscritti. Basta cliccare sul link qui in basso per iscriverti gratis a Prime Video.

Come guardare in streaming gratis Barcellona – Borussia Dortmund

Se non puoi essere in casa, non ti devi preoccupare. Puoi vedere Barcellona – Borussia Dortmund anche in streaming gratis utilizzando l’app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet e smart TV. Per guardare il match di Champions League basta lanciare l’app, avere una connessione alla rete dati o al Wi-Fi di casa stabile e cliccare sul banner dedicato alla partita. Per chi non è ancora abbonato alla piattaforma di Amazon, c’è la promo esclusiva con la prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento. Oltre alla Champions League, hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma.

