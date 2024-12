Come vedere la diciottesima giornata di Serie A in TV e streaming

Fonte foto: andranik2018/123RF.com

Ultima giornata di campionato di questo 2024. Da sabato 28 dicembre a lunedì 30 dicembre si gioca il diciottesimo turno della Serie A 2024 – 2025, giornata importante e con diversi scontri diretti molto interessanti. A partire proprio dalla capolista, l’Atalanta di Gasperini, impegnata sabato sera allo stadio Olimpico contro la Lazio. Un match che può dire molto sulle ambizioni da scudetto dei bergamaschi: una vittoria a Roma porterebbe a 11 la striscia di vittorie consecutive. L’altro big match si gioca a Torino: la Juventus affronta la Fiorentina domenica alle ore 18:00. Le due squadre sono appaiate a 31 punti, con i viola che arrivano da due sconfitte consecutive e devono recuperare la partita contro l’Inter. Turno più agevole per le altre due prime della classe: l’Inter vola in Sardegna per giocare contro il Cagliari, mentre il Napoli gioca in casa contro il Venezia.

Un turno tutto da seguire su DAZN, l'unica piattaforma a trasmettere tutti i match della Serie A. DAZN ha l'esclusiva su sette partite per ogni turno di campionato, mentre le altre tre sono in co-esclusiva con Sky e NowTV. Uno dei match di questa giornata è Juventus – Fiorentina, partita molto attesa e sentita da entrambe le tifoserie.

Diciottesima giornata Seria A: partite e orari

Sabato 28 dicembre ore 15:00: Empoli-Genoa – DAZN

Sabato 28 dicembre ore 15:00: Parma-Monza – DAZN

Sabato 28 dicembre ore 18:00: Cagliari-Inter – DAZN

Sabato 28 dicembre ore 20:45: Lazio-Atalanta – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 29 dicembre ore 12:30: Udinese-Torino – DAZN

Domenica 29 dicembre ore 15:00: Napoli-Venezia – DAZN

Domenica 29 dicembre ore 18:00: Juventus-Fiorentina – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 29 dicembre ore 20:45: Milan-Roma – DAZN

Lunedì 30 dicembre ore 18:30: Como-Lecce – DAZN

Lunedì 30 dicembre ore 20:45: Bologna-Verona – DAZN e Sky/NowTV

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN è la piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati della Serie A. Per vedere tutti i match, i pacchetti a disposizione sono due: Standard e Plus. La differenza, oltre che nel prezzo, riguarda principalmente il numero di dispositivi che puoi registrare e la possibilità di vedere due contenuti differenti da due reti internet separate.

Oltre a tutta la Serie A, su DAZN puoi vedere anche la Serie B, la Liga spagnola, il campionato portoghese, il campionato italiano di basket e l’Eurolega. Hai a disposizione anche i due canali di Eurosport.

Quali partite della diciottesima giornata trasmette Sky e NowTV

Le tre partite scelte da Sky e NowTV per il diciottesimo turno sono:

Lazio – Atalanta – sabato ore 20:45

Juventus – Fiorentina – domenica ore 18:00

Bologna – Verona – lunedì ore 20:45

I due big match di questo diciottesimo turno sono disponibili anche per gli abbonati Sky e possono essere seguiti anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo. Per chi, invece, ha l’abbonamento al PassSport di NowTV, c’è la possibilità di vedere i match in streaming installando l’omonima app sui proprio dispositivi e inserendo le credenziali del proprio account. Come detto, l’abbonamento al PassSport di NowTV è scontato del 40% e paghi solamente 14,99 euro al mese. Oltre alle tre partite di Serie A, puoi vedere la Premier League, la Champions League, l’Europa League, la Conference League, la NBA, l’Eurolega e anche la nuova stagione della Formula 1 e della MotoGP che comincerà a inizio 2025.

