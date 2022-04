Come vedere il GP dell’Emilia-Romagna 2022 di F1 in streaming gratis

Dopo l’inizio tra Medio Oriente e Oceania, la Formula 1 torna finalmente a correre in Europa e lo fa a casa nostra. A Imola va in scena nel weekend dal 22 al 24 aprile 2022 il GP dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy. E sarà una vera bolgia: i biglietti sono praticamente sold-out da settimane e i tifosi della Ferrari sono pronti a invadere il circuito emiliano. Le prime tre gare della stagione hanno messo in mostra una Ferrari che può veramente dire la sua fino al termine della stagione. In Australia Leclerc ha dominato dal primo all’ultimo giro, portando a casa il weekend perfetto: pole, giro veloce, vittoria e in testa dall’inizio alla fine.

Imola è uno dei circuiti storici della Formula 1 e questo fine settimana sarà ancora più bello, con la capienza che oramai è al 100%. I tifosi della Rossa stanno aspettando questa gara dall’inizio della stagione, da quando si è capito che la F1-75 poteva competere veramente per il mondiale. E al momento è la macchina più competitiva e che si adatta meglio a qualsiasi tipologia di tracciato. Per Imola la Scuderia di Maranello non dovrebbe portare grosse novità, se non il nuovo fondo che è stato testato già in Australia. Novità importanti che, invece, si dovrebbero vedere sia sulla RedBull sia sulla Mercedes. Entrambe hanno bisogno di recuperare e in questa prima parte dell’anno vedremo molte nuove soluzioni, sia aereodinamiche, sia di motore. Sulla carta Imola è una pista che si addice molto alla nuova F1-75, ma come abbiamo visto in queste prime tre gare, la nuova Formula 1 è imprevedibile.

Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2022 di Formula 1 è un’esclusiva dei canali Sky, sia quelli presenti sul satellitare sia quelli del digitale terrestre. Infatti, la gara verrà trasmessa in diretta in chiaro su TV8, oltre che su SkySport F1 e SkySport Uno. Per gli appassionati, c’è anche la possibilità di vederla in streaming gratis utilizzando smartphone, smart TV, tablet e computer. Ecco come fare

GP dell’Emilia-Romagna 2022: orari

Il Gran Premio di Imola 2022 è il primo dell’anno ad avere la Sprint Qualifying, ossia la gara di 100km che si corre al sabato. Da quest’anno le regole sono un po’ diverse: non vale più come qualifica per la gara della domenica (restano valide le qualifiche del venerdì) e i punti assegnati sono maggiori. Si corre al sabato e dura circa trenta-quaranta minuti. Il weekend di gara inizia venerdì con la prima sessione di prove libere e al pomeriggio c’è già la qualifica. Le scuderie hanno pochissimo tempo per preparare la macchina e la capacità di trovare subito l’assetto migliore sarà importantissimo. Ecco uno specchietto con tutti gli orari del GP dell’Emilia-Romagna 2022.

Venerdì 22 aprile ore 13:30 – Prove libere 1

Venerdì 22 aprile ore 17:00 – Qualifiche per la Sprint Qualifying e per la gara

Sabato 23 aprile ore 12:30 – Prove libere 2

Sabato 23 aprile ore 16:30 – Sprint Qualifying

Domenica 24 aprile ore 15:00 – Gara

Come vedere in TV il GP dell’Emilia-Romagna di F1

Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2022 di Formula 1 sarà il primo di questa stagione che verrà trasmesso in diretta in chiaro su TV8. Sul canale del digitale terrestre sarà possibile vedere in diretta la Sprint Qualifying e la gara della domenica. Per seguire il resto del weekend, comprese le qualifiche del venerdì e le prove libere, bisogna essere abbonati a Sky e sintonizzarsi sui canali SkySport F1 e SkySport Uno, dove ci saranno anche gli approfondimenti dal paddock con i vari inviati. Se non siete abbonati a Sky, c’è una valida alternativa: la Now Smart Stick, una chiavetta che si collega al televisore e che offre due mesi di abbonamento al pacchetto spor di NowTV. In questi giorni è anche in offerta su Amazon a un ottimo prezzo.

Now Smart Stick

Come guardare in streaming il GP dell’Emilia-Romagna di F1

Se non siete in casa potete godervi il GP di Imola 2022 di Formula 1 in diretta streaming gratis. Le possibilità sono diverse. In primis c’è il sito di TV8 che trasmetterà in streaming la Sprint Qualifying e la gara la domenica. Per chi non vuole perdersi nemmeno un secondo, ci sono due valide alternative. La prima è SkyGo, la piattaforma online della tv satellitare. L’app è compatibile con qualsiasi smartphone, tablet e PC e per accedervi bisogna avere un account sul sito di Sky ed essere abbonati. Dopo aver lanciato l’app e inserito le proprie credenziali, basterà cliccare sul banner dedicato al GP per vederlo in streaming. L’altra soluzione è utilizzare NOW Tv, il servizio on demand creato sempre da Sky. Se siete abbonati al pacchetto sport, basterà scaricare l’app, inserire le credenziali e cliccare sul GP dell’Emilia-Romagna: nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming.