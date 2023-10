Come vedere in TV e in streaming gratis PSG - Milan

Fonte foto: fifg/123RF.com

Torna la Champions e tornano i big match europei. E in questo terzo turno si comincia a fare sul serio, soprattutto per quelle squadre che hanno avuto qualche inciampo e che sono alla ricerca di punti importanti per la qualificazione. Tra queste squadre c’è anche il Milan di Pioli: i rossoneri sono terzi con due punti, frutto dei pareggi contro Borussia Dortmund e Newcastle, e hanno bisogno di una vittoria per rilanciare le ambizioni in chiave qualificazione. Ma se la dovranno vedere contro il PSG di Mbappé, Donnarumma e di Luis Enrique. I francesi hanno cominciato un nuovo ciclo e dopo i problemi iniziali sembrano aver ingranato. Una partita da non perdersi per nessun motivo e che puoi vedere in esclusiva su Amazon Prime Video, la piattaforma disponibile per tutti gli abbonati Prime e che anche quest’anno trasmette la miglior partita delle italiane del mercoledì sera.

Il match è disponibile gratis agli abbonati alla piattaforma, ma se ancora non ti sei iscritto c'è una promo da cogliere al volo. Solo per i nuovi abbonati c'è la prova gratis di 30 giorni senza nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

PSG-Milan: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di PSG-Milan è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 25 ottobre. La partita si gioca al Parco dei Principi di Parigi.

Come vedere in TV PSG-Milan di Champions League

Un grande match che puoi gustarti sul tuo televisore di casa. Amazon Prime Video, infatti, è disponibile su qualsiasi smart TV, basta installare l'app ed effettuare l'accesso con le proprie credenziali. La procedura da seguire è semplicissima: selezioni l'app di Prime Video, inserisce nome utente e password e una volta effettuato l'accesso alla dashboard principale, basta selezionare il banner dedicato a PSG-Milan. Cliccando il tasto per avviare il contenuto, nel giro di pochissimi secondi avrete accesso al match. Per tutti gli appassionati c'è anche un ampio pre-partita con inizio alle 19:30 condotto da Giulia Mizzoni insieme a Patrice Evra, Fabio Cannavaro e Clarence Seedorf.

Come vedere in streaming gratis PSG – Milan di Champions League

Se non sei in casa, non devi preoccuparti: puoi seguire PSG – Milan in streaming gratis utilizzando l'app di Prime Video disponibile su tantissimi dispositivi differenti: smartphone, tablet e computer. Una volta installata l'app ed effettuato l'accesso, dovete semplicemente selezionare il banner della partita e avviare la riproduzione. È necessario avere una buona connessione alla rete dati oppure essere connessi al Wi-Fi.

